Diskussion um zu geringe Miete

von Constanze Emde

01. Oktober 2018, 15:50 Uhr

Die „Stadtbucht-Lounge“ auf der Fläche des einstigen Haus des Gastes zahlt nur zwölf Euro Miete pro Jahr. Das bestätigte Bürgermeister Carsten Behnk in der jüngsten Stadtvertretung. Ulrike Wörle (FWE) hatte sich in der Einwohnerfragestunde gemeldet und gefragt, weshalb der damalige Betreiber „Wolly“ 500 Euro im Monat und der derzeitige Betreiber nur zwölf Euro zahlen müsse. Behnk: „Wir hatten einen Auftrag dort so schnell wie möglich eine Nutzung zu erreichen und ich bin froh, dass wir da jemanden gefunden haben. Mehr war vertraglich nicht zu machen.“

Die zwölf Euro seien eher symbolisch. Die Verhandlungen mit „Wolly“ habe Behnk nicht geführt, außerdem sei damals ein Gebäude vermietet worden, jetzt sei dort nur noch grüne Wiese. Die Interimslösung mit Pachtvertrag läuft zwei Jahre.