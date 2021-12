Fussball-Oberliga 2021/22 : Diskussion um Verlängerung der Winterpause

Eutin 08 hat den Trainingsstart 2022 für den 17. Januar geplant.

Avatar_shz von Harald Klipp

19. Dezember 2021, 16:59 Uhr

Noch ist beim Mannschaftssport im Freien fast alles möglich. Für Training und Spiel gibt es keine Auflagen. Doch das kann sich schnell ändern, wenn sich das Geschehen in der Pandemie wieder beschleunigt. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hat mit den Oberligavereinen bei einer Videokonferenz erörtert, wie er auf eine erneute Verschärfung der Lage reagieren könnte. Derzeit steht eine Verlängerung der Winterpause im Raum, um die Infektionsgefahr zu verringern.

Ursprünglich war vorgesehen, die Saison 2021/22 am Wochenende 19. und 20. Februar fortzusetzen. Nachholspiele sollten vor diesem Termin ausgetragen werden. „Wir haben uns auf diese Planung eingestellt und auch schon rechtzeitig die Testspiele vereinbart“, sagt der Trainer von Eutin 08, Dennis Jaacks. Der SHFV wolle den Zeitplan ändern, habe vorgeschlagen, die Winterpause um vier Wochen zu verlängern. Die große Mehrheit der Oberligaclubs habe sich dagegen ausgesprochen. Er selbst könne sich den Kompromiss vorstellen, dass der Punktspielstart 2022 um zwei Wochen nach hinten geschoben werden könne, sagt Jaacks.

Der Blick auf die Tabelle deutet darauf hin, dass Eutin 08 in der Endrunde gegen den Abstieg kämpfen wird. Die Tordifferenz, vor allem die Zahl der Gegentore – die Eutiner haben in 13 Spielen 40 Treffer kassiert – zeigt, wo die Baustellen im Team sind. Zu oft haperte es an der Abstimmung in der Hintermannschaft, Leidtragender war oft Torwart und Kapitän Nikolas Wulf, der sich zeitweise von der Unsicherheit anstecken ließ.

Auffälligste Spieler waren bisher Tim Schüler, der mit seiner Torgefährlichkeit und seinem Spielverständnis eine wichtge Rolle spielt, und Sören Lepin, der in Abwehr, Mittelfeld und Angriff überzeugt hat. Der 21-jährige Allrounder zeigte im defensiven Mittelfeld beim 1:0-Sieg gegen Oldenburg seine beste Saisonleistung.

Zurzeit haben die Eutiner Montag, den 17. Januar als ersten Trainingstag festgelegt. Bis dahin sollen die Spieler die individuellen Trainingspläne abarbeiten, die das Trainerteam ausgearbeitet hat, zu dem auch Co-Trainer Finn Hartwig und Torwarttrainer Thomas Hartz gehören. Das erste Oberligaspiel, das Nachholspiel beim TSV Pansdorf, ist für den 10. Februar angesetzt. Danach geht es in den Spielen beim PSV Neumünster und gegen Preußen Reinfeld darum, eine möglichst gute Ausgangsposition für die Endrunde zu erreichen.

Erfreulicher ist es im Kreispokal gelaufen: Da hat Eutin 08, nach einem Sieg im Viertelfinale gegen den Oldenburger SV und dem 1:0 im Semifinale gegen Landesligist Sereetzer SV, das Endspiel erreicht. Gegner ist Pokalschreck TSV Schönwalde, der zuletzt den Oberligisten TSV Pansdorf und Verbandsligist Sportvereinigung Pönitz aus dem Wettbewerb geworfen hat.

Personell gibt es nur eine Änderung im Kader: Angreifer Monty Gutzeit wird in der zweiten Mannschaft spielen. „Er schafft den hohen Aufwand aus beruflichen Gründen nicht mehr“, erläutert Dennis Jaacks die Entscheidung.

Bewährt habe sich die Maßnahme, A-Jugendspieler dichter an die erste Mannschaft heranzuführen. Bisher trainieren jeweils zwei U19-Kicker beim Oberligakader mit. Konrad Kohlwes und Paul Kuszak haben dort auch schon Einsatzzeiten bekommen. „Wir werden diesen Weg auf jeden Fall fortsetzen“, hat sich der Coach vorgenommen.

Vorerst haben sich die Eutiner Oberligafußballer in die Weihnachtspause verabschiedet. Nach dem letzten Training im Fußballjahr 2021 habe es ein Getränk in der Kabine gegeben. Die Mannschaft habe auf eine Weihnachtsfeier verzichtet. „Eine Feier mit Gästen passt nicht in diese Zeit, das wird hoffentlich im kommenden Jahr anders sein“, sagt Dennis Jaacks.