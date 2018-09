Diskussion um Kita-Neubau in Eutin

von Constanze Emde

17. September 2018, 15:15 Uhr

Die Stadt Eutin braucht langfristig mehr Kindergartenplätze. Darauf weist die Verwaltung mindestens seit diesem Frühjahr regelmäßig hin. Besonders eng wurde die Platzsituation im neuen, gerade begonnenen Kita-Jahr, weil die Kinder der Awo-Außenstelle Neudorf auf die anderen Kitas aufgeteilt werden mussten. Die Außenstelle wurde zum Sommer geschlossen und abgerissen (wir berichteten), weil das Grundstück zum Neubaugebiet Sonnenkoppel gehört. In der Kinderinsel, Kita des Kinderschutzbundes, wurde eine neue altersgemischte Gruppe eröffnet, die Zahl der Anmeldungen hatte trotzdem für alle Kitas eine Erhöhung der Plätze pro Gruppe zur Folge, was keine dauerhafte Lösung sein könne, wie Klemens Nitsche vom zuständigen Fachdienst in vergangenen Ausschüssen zum Thema betonte. Für den Ausschuss am 25. September regt die Verwaltung an, eine neue Kita mit mindestens einer Regelgruppe, einer altersgemischten und einer Krippengruppe zu bauen. Die SPD beantragt in einem weiteren Tagesordnungspunkt die Verwaltung zu beauftragen, mit möglichen Trägern einer neuen Kita Gespräche zu führen. Bislang gibt es in Eutin sieben Träger mit insgesamt elf Kindertagesstätten.