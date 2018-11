Diskussion über Zwischenfrüchte

von Michael Kuhr

25. November 2018, 17:59 Uhr

Eine Diskussionsrunde des Beratungsringes Lütjenburg findet am heutigen Mittwoch, 28. November, um 19.30 Uhr im Seminarraum der VR-Bank Ostholstein-Nord am Markt 8 und 9 in Lütjenburg, statt. Praktiker diskutieren über den Anbau von Zwischenfrüchten.

Dazu sprechen die Referenten Hans-Henning Möllhoff (Bokhorst), Heiko Finck (Moorrehmen) und Henning Untiedt (Emkendorf) sowie Gerd Tiedemann ( Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein), der von von den Versuchsergebnissen berichten wird.