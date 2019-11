Klimademo in Eutin : Dis bislang kleinste der Freitagsdemos

Die fünfte Schüler-Demo in der Kreisstadt war klein - und mit auffallend vielen älteren Teilnehmern.

von Achim Krauskopf

29. November 2019, 14:08 Uhr

Eutin | Die fünfte war vermutlich die kleinste Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung in Eutin: Bei einer Temperatur kaum über dem Gefrierpunkt waren gestern Morgen knapp 150 Demonstranten durch die Stadt gelaufen. Eine Abschlusskundgebung fand vor dem Kreishaus statt.

Außergewöhnlich hoch war der Anteil der erwachsener Demonstranten. Kasimir Ernst, einer der Organisatoren, sah das Wetter als einen Grund für die geringe Teilnahme. Zugleich gebe es allerdings eine hohe Zahl an Prüfungen in den Schulen so kurz vor den Weihnachtsferien.

Während bei der Abschlusskundgebung Johanna Prochnow und Leif Harms-Krohn die Forderungen der Demonstranten artikulierten, schilderte Nils Hollerbach, Leiter des Fachbereichs Bauen, Umwelt und Verkehr, die Klimaschutzbemühungen der Kreisverwaltung. Bereits im Jahr 2015 habe der Kreistag ein Klimaschutzkonzept mit einem breit gefächerten Maßnahmenkatalog verabschiedet, um eine bessere CO2-Bilanz zu erreichen.

Hollerbach stellte auch die neue Klimaschutzmanagerin des Kreises Ostholstein, Lisa Christine Vidal, vor und lud Hollerbach eine Delegation der Fridays-for-Future-Ortsgruppe zur Teilnahme am Arbeitskreis Klimaschutz des Kreises ein. Sprecherin Johanna Prochnow nahm das Angebot stellvertretend für die Gruppe an.

Hollerbachs Ausführungen wurden kurzfristig durch Buh-Rufe begleitet, nachdem er nicht spontan die Frage eines Demonstranten nach kurzfristigen Maßnahmen beantwortet hatte, sondern die mittelfristigen Ziele – CO2-Emissionen im Kreis bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent gegenüber 2013 zu senken – erläutert hatte. Hollerbachs Antwort auf die Frage: Durch bereits erfolgte Modernisierungen sei der Primärenergieeinsatz und damit der Ausstoß von Kohlendioxid der kreiseigenen Liegenschaften von 5.354 Tonnen im Jahr 1990 auf 3.001 Tonnen im Jahr 2015 gesenkt worden.

Der Zwischerufer gehörte zu dem Teil der Demonstranten, die lange der Schulpflicht entwachsen sind. Die Eutiner „parents for future“ hatten im Vorfeld bereits für die Teilnahme an der Demonstration geworben.

Sie sei noch nicht organisiert, sagte Christiane Zomerland (64) aus Bosau: Sie hatte sich als „Oma for future“ in die Demonstration eingereiht, ihre Tochter Doris Radtke (40) aus Eutin war ebenfalls vertreten, deren schulpflichtiger Sohn hingegen nicht. Die Begründung: Es sei Basteltag in der Schule gewesen, auf den er sich so riesig gefreut habe.