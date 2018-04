Digitalisierung leert Aktenschränke

Kreisverwaltung Plön und Amt Lütjenburg digitalisieren in Zusammenarbeit mit dem Land das kommunale Recht

von Michael Kuhr

25. April 2018, 16:14 Uhr

Inzwischen ist die Digitalisierung aus dem Leben vieler Bürger nicht mehr wegzudenken. Fast jeder nutzt die sozialen Netzwerke und kommuniziert über sein Smartphone mit Freunden und Familie. Von der Couch aus wird bequem Geld online überwiesen. Anders sieht es jedoch beim kommunalen Recht aus.

„Vielerorts ist das kommunale Recht in höchst unterschiedlichem Maße und in unterschiedlicher Form abgebildet“, sagte Christiane Coenen vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND). Zusammen mit Staatssekretär Tobias Goldschmidt und Landrätin Stephanie Ladwig präsentierte sie in der Kreisverwaltung mit „KSH-Recht“ eine Alternative.

Dabei handelt es sich um einen landesweiten Basisdienst, mit dessen Hilfe kommunales Recht im Internet möglichst nutzerfreundlich präsentiert werden kann.Die Mitarbeiter der Verwaltungen sichten dazu ihr gesamtes Ortsrecht und pflegen es an einer Stelle ein, die allerdings von überall aus zugänglich ist und unter anderem auf den jeweiligen Internetseiten der Gemeinden eingesehen werden kann. Entwickelt wurde der Dienst vom Land in Zusammenarbeit mit dem Rechtsportal Juris und dem Unternehmen Teleport.

„Auch wenn der Digitalisierung beispielsweise negative Einflüsse auf etablierte Geschäftsmodelle nachgesagt werden, handelt es sich um ein wichtiges Instrument für die Demokratie“, sagte Goldschmidt. „Dadurch, dass das aktuell geltende kommunale Recht digital wird, wird es für die Bürger transparenter“, fügte Landrätin Ladwig hinzu. Diese Entwicklung erleichtere die Bürgerbeteiligung. Das System erleichtere auch die Suche nach einer Kindertagesstätte. Die unterschiedlichen Gebühren im Kreis können übersichtlich untereinander aufgerufen werden.

„Der Dienst kann von den Bürgern auch über das Smartphone aufgerufen werden. Die Darstellung passt sich entsprechend an“, so Christiane Coenen.

Insgesamt beteiligen sich zehn Kommunalverwaltungen am Basisdienst KSH-Recht. Beim Kreis Plön und im Amt Lütjenburg ist die Arbeit am weitesten fortgeschritten. Im Kreis Plön beteiligen sich ebenfalls die Ämter Schrevenborn, Bokhorst-Wankendorf und Großer Plöner See sowie die Kreisstadt Plön. Bis Ende 2018 möchte der Kreis Plön den Großteil des kommunalen Rechts mit Hilfe des neuen Systems erfassen und veröffentlichen. „Manche Dokumente waren sehr alt und wurden schief eingescannt. Das einheitliche System mit der aktuellen Lesefassung erleichtert die Recherche erheblich“, berichtete Plöns Bürgermeister Lars Winter.

Für das laufende Jahr sind noch Mittel des Landes für das Projekt eingeplant. Kreise und Kommunen, die noch daran teilnehmen möchten, können sich auf Unterstützung bei der Ersterfassung der digitalen Daten verlassen.