„Digitalisierung ist Mega-Thema“

Die Digitalisierung der Gesellschaft ist für den Kreis Plön ein Thema höchster Priorität. Landrätin Ladwig will sich landes- und bundesweit vernetzen, um Innovationspotentiale zu nutzen. Für die Kreisverwaltung böten sich zahlreiche konkrete Möglichkeiten, zum Beispiel für eine bessere und unbürokratische Erreichbarkeit der Behörden. „Den Sperrmüll-Termin oder Mängel im Straßenverkehr per Twitter melden wie in Boston, mehr Zeit- und Ortsunabhängigkeit dank Online-Sprechstunden der Verwaltung mit digitalen Anträgen oder die Sirene für die Hosentasche, Katastrophen-Warn-Apps für unterwegs – so vieles ist denkbar“, zählt die Landrätin auf. Die digitale Transformation biete vor allem dem ländlichen Raum eine riesige Chance, infrastrukturelle Nachteile abzubauen.

Seit 2005 folge die Kreisverwaltung einem IT-Masterplan, der 2015 fortgeschrieben wurde. Im Wirtschaftsausschuss des Kreistages erläuterte die Landrätin auf Antrag von SPD, Grünen und FWG den Stand auf dem Weg zur digitalen Gemeinde. „Digitalisierung ist ein Mega-Thema, das ich langfristig denken will. Die aktuellen Maßnahmen können nur ein Anfang für dieses Thema der Zukunft sein, das alle Bereiche unseres Zusammenlebens betrifft“, erklärte Stephanie Ladwig. Im Bericht der Verwaltung wird die Notwendigkeit betont, Standards und relevante Vernetzungen einzuführen oder weiterzuentwickeln. Die IT-Abteilung des Kreises verstehe sich dabei als Kompetenz- und Rechenzentrum für die gesamte kommunale Familie im Kreis. Gemeinsam mit Gemeinden und Ämter gelte es, den Bürgern Verwaltungsdienstleistungen anzubieten. Der Kreis informiere und leiste Beistand und er halte das Kommunale Kommunikations-Netz Kreis Plön (KoKoNet) mit regelmäßigen Beratungen vor. Über das Cloud-Speicher des Kreises seien fast alle Gemeinden im Kreis verbunden.

Nach Auffassung der Landrätin sollte in allen Bereichen überlegt werden, welche Chancen die neue Technik biete: „Mobilität, Katastrophenschutz, Bildung und Kultur oder Gesundheitsdienstleistungen – überall bietet die Digitalisierung spannende sowie erforderliche neue Möglichkeiten.“ In diese Richtung gehe auch die Klinik Preetz, die unter anderem über das Gesundheitsnetz Nord niedergelassenen Ärzten medizinische Daten und Befunde zur Verfügung stelle oder Modellprojekten im Bereich digitaler Beratung oder Nachsorge (Telemedizin) offen gegenüber stehe.

Für Unternehmen setze auch die Wirtschaftsförderungsagentur des Kreises auf die digitale Zukunft: Sie wolle WiFi-Versorgung an zentralen Orten oder mit Webcams touristische Bereichen fördern. Ein Social-Media-Stammtisch sei geplant, eine E-Learning-Plattform bereitgestellt werden, auch der Öffentliche Nahverkehr werde kundenfreundlicher und individueller gestaltbar. Teilhabe an Bildung und Kultur dank Live-Übertragungen im Internet, Online-Bildungsangebote und regional vernetzte Bürgernetzwerke seien weitere Bausteine einer digitalen Zukunft.

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Jun.2017 | 14:24 Uhr