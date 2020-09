Eutin : Diese Ideen hat das neue Team der Tourist-Info für die nächsten Monate – inklusive Weihnachten

Tourist-Chef Michael Keller entwickelt mit seinem Team neue Ideen, um die Stadt aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Avatar_shz von Orly Röhlk

09. September 2020, 16:33 Uhr

Eutin | „Historie trifft Zukunft“: Unter dieses Motto hat Eutins Touristik-Chef Michael Keller die Entwicklung eines touristischen Konzepts und einer Marketingstrategie sowie die Suche nach dem Markenkern gestellt. Fünf neue Kollegen, die ihren Dienst in den vergangenen Wochen angetreten haben, begleiten ihn in der Eutin GmbH auf diesem Weg.

Das Corporate Design für Eutin wird gerade entwickelt

„Wo stehen wir, wo wollen wir hin?“, formulierte Keller und kündigte für die Zukunft einmal jährlich ein Spätsommergespräch zur Standortbestimmung an. Fünf Werbeagenturen entwerfen bis Ende Oktober ein Corporate Design (eine einheitliche Präsentation der Marke Eutin) und eine Wort-Bild-Marke (Logo). Im Fokus steht die Anpassung aller Bereiche an die Marke mit Optimierung von Prozessen und Dienstleistungen. Dazu passt ein Marketingkonzept mit Entwicklungszielen bis 2030. In Kooperation mit der Tourismus-Zentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) wird die Website neu gestaltet. Die Neuausrichtung der Tourist-Info gliedert sich in mehrere Bereiche. Dem Service-Center obliegen Gästebetreuung und Zimmervermittlung und der Verkauf neuer Merchandise-Artikel.

Neue Büroräume in der Königstraße für das Kommunikationsteam

Ein Konzept für touristische Produkte entwickelt die neue Mitarbeiterin Jil-Sophie Preuß. Die studierte Tourismusmanagerin ist ebenfalls für Interreg zuständig. Das EU-Programm fördert die deutsch-dänische Kooperation. „Digital Soundscapes“ nennt Preuß geplanten Musikunterricht mit Workshops für deutsche und dänische Schüler aus Eutin und Guldborgsund.

Im Aufbau ist eine Kommunikationsabteilung „online und offline“ auf Cloud-Basis sowie Auftritt in sozialen Medien, um im Internet präsenter zu sein. Online-Fachfrau ist Karolina Osowski. Sie wird künftig auch als „Markenwächterin“ fungieren, ob ein Produkt zur Marke passt. In der Königstraße wurden zusätzliche Büros mit Multifunktionsarbeitsplätzen und neuer EDV geschaffen. Torsten Medloff kümmert sich künftig um Veranstaltungen, Ilka Kleene um die Öffentlichkeitsarbeit. Neue Freizeitangebote, Gruppenreisen, Veranstaltungen, die Stärkung des Übernachtungstourismus, die Erweiterung des Reisemobilparks und die Ansiedlung einer Jugendherberge stehen auf der Agenda.

60 Unternehmen beteiligten sich bereits an einem Gutscheinsystem. „Perfekter Tag in Eutin“ könnte eines der Pakete für Best Ager und anspruchsvolle Genießer betitelt sein, das die Stadt vom Frühstück bis zum Abendprogramm für Tagestouristen schnürt.

Bayern entwickeln neues Schildersystem für die Stadt

Im nächsten Jahr steht außerdem eine neue Beschilderung an. Das Konzept lieferten zwei Praktikantinnen aus Bayern, die Eutin mit anderen Augen sahen und ein touristisches Wegeleitsystem entwickelten. Nach Stelzenläufern im August und Musik im September kündigte Keller für Oktober als Veranstaltungssplitter einen herbstlichen Kinderspaß an. Der November werde der Überraschungsmonat. Man wolle sehen, wie das Publikum reagiert.

Als große Herausforderung bezeichnete Keller Weihnachten, da man nicht wisse, wie die Corona-Beschränkungen im Dezember sein werden. Auf jeden Fall komme der echte, zertifizierte Weihnachtsmann nach Eutin. Die Illumination werde in neuer Form gestaltet. Ob man die Eisbahn aufbauen dürfe, sei ungewiss. Und wenn, dann unter Corona-Bedingungen. Die Belebung der Stadtbucht mit Seepark-Festival, Garden Lounge, Trend-Food-Festival, Open Air im Küchengarten und historisches Marktplatzfest lauten weitere Ideen je nach Lage. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, ist Keller überzeugt.