Eutin : Diese Brücke darf doch geputzt werden

Jörg Gräber bricht private Reinigungsaktion in Fissaubrück ab – aber nicht, weil die Stadt es ihm verboten hätte.

von Bernd Schröder

26. August 2019, 17:49 Uhr

Eutin | Aufmerksamen Zeitgenossen ist es vielleicht aufgefallen. Seit rund einem Monat erstrahlt das Geländer der Schwentine-Brücke in Fissaubrück an der Riemannstraße stadtauswärts auf der rechten Seite in hellem weiß – allerdings nur teilweise. Die ersten 20 Meter des Geländers sind geputzt, die restlichen 40 Meter sind weiterhin stark von einer grün-schwarzen Schmutzschicht besetzt.

Das halb geputzte Brückengeländer von Fissaubrück hat Gerüchte heraufbeschworen. Der Eutiner Jörg Gräber habe die Putzaktion aus Eigeninitiative gestartet. Doch dann habe die Stadt ihm das Tun untersagt, mal hieß es, aus versicherungsrechtlichen Gründen, dann, weil er womöglich den Lack der Brücke beschädige.

Doch bei der Stadt weiß man nichts von einem Brückenputzverbot. „Das Bauamt hat von Seiten des Genannten selbst von der Sache gehört“, bestätigt Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt. Nicht bekannt sei allerdings, wer ihn davon abgehalten habe, das Geländer zu Ende zu putzen.

„Es gibt keinen Grund von Seiten der Verwaltung, ihn davon zurückzuhalten“, erklärt die Stadtsprecherin. Im Gegenteil: „Wir finden es seht gut, wenn Bürger uns unterstützen“, erklärt Kerstin Stein-Schmidt.

Eine Nachfrage bei Jörg Gräber bringt Klarheit. Er selbst habe entschieden, die Putzaktion abzubrechen, erläutert der stadtbekannte Eutiner. Beim Putzen – mit Lappen, Handfeger und Flusswasser – sei er von zahlreichen Bürgern angesprochen worden und habe auch viel Lob bekommen, selbst Bürgermeister Carsten Behnk habe die Aktion gutgeheißen.

Doch nicht jeder habe ihn ermuntert weiterzumachen. „Einer hat mich gefragt, dürfen Sie das? Haben Sie eine Genehmigung?“ Und ihm sei vorgeworfen worden, er nehme anderen die Arbeit weg. Schließlich gebe es Reinigungsfirmen, die auf solche Arbeiten spezialisiert seien. „Darüber habe ich nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, der hat recht“, erklärt Gräber. Deshalb habe er die Putzaktion abgebrochen.

Und was passiert jetzt mit dem zu einem Drittel geputzten Brückengeländer? „Die Brücke wird regelmäßig unterhalten und damit auch gereinigt“, erklärt Kerstin Stein-Schmidt. Das habe aber noch nicht auf dem Plan gestanden. So wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis das gesamte Brückengeländer wieder wie neu strahlen wird.

Es soll übrigens nicht das erste Mal gewesen sein, dass das Brückengeländer auf private Initiative geputzt wurde. Vor einigen Jahren haben wohl schon einmal einige Eutiner Bürger zu Schwamm und Putzeimer gegriffen.