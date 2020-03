Seglervereinigung Malente-Gremsmühlen : Dieckmann bleibt Segler-Chef

Mitglieder bestätigen einstimmig Henning Dieckmann und Günter Heppes als Führungsduo.

Avatar_shz von shz.de

01. März 2020, 13:41 Uhr

Malente | Die Seglervereinigung Malente-Gremsmühlen (SVMG) setzt auf ihr bewährtes Führungsduo: In der Mitgliederversammlung am Sonnabend im Clubhaus am Kellersee wurde Henning Dieckmann einstimmig als 1. Vorsitzender für drei Jahre bestätigt. Er ist seit neun Jahren im Amt. „Die Wiederwahl ist ein großer Ansporn für mich“, sagte der 72-Jährige. Sein Stellvertreter Günter Heppes erhielt als 2. Vorsitzender ebenfalls einen einmütigen Vertrauensbeweis der 29 anwesenden Mitglieder.

„Wir haben ein turbulentes Jahr hinter uns“, berichtete Dieckmann und bekundete Freude über einen leichten Mitgliederzuwachs. Aktuell gehörten 179 Personen dem SVMG an, fünf mehr als im Jahr zuvor. Finanziell stehe die Seglervereinigung auf soliden Füßen, „und das trotz der Stegsanierung, die wir vorgenommen haben“. Positiv bewertete der Vorsitzende auch die zurückliegende Segelsaison. „Da haben wir mit Unterstützung vieler freiwilliger Helfer wieder mal bewiesen, wozu ein so relativ kleiner Verein in der Lage ist. Wir konnten bei vielen Regatten unseren geliebten Segelsport gut präsentieren“, unterstrich Dieckmann. Nur bei den internen Regatten sei die Beteiligung deutlich unter den Erwartungen geblieben.

Dennoch würden die Regatten auch in diesem Jahr veranstaltet. „Da erwarten wir aber ein klares Signal aus der Mitgliedschaft.“

Mit Stolz verwies Henning Dieckmann auf den Nachwuchs bei der Seglervereinigung, 59 Kinder und Jugendliche gehörten dem Verein an. Der 2. Vorsitzende des Kreissportverbandes (KSV), Dr. Axel Armbrecht, attestierte der Seglervereinigung ebenfalls eine tolle und solide Jugendarbeit: Bei den jährlichen Jugendsportlerehrungen sei die SVMG stets vertreten. Malentes Bürgervorsteher Rainer Geerdts zollte der ehrenamtlichen Arbeit des Vorstandes ebenfalls seinen Respekt. „Und auch sportlich wird hier eine ganze Menge geleistet“, befand Geerdts.

Laura Möller (14) und Hanna Lange (10) wurden von Henning Dieckmann als „Segler des Jahres“ ausgezeichnet. Die beiden gewannen bei den „Teeny-U-14“ die Deutsche Meisterschaft. Für besondere Leistungen erhielt Paul Lichtenberg (Landesjüngstenmeister im Teeny) eine Ehrung. Der „Aktiv-Preis“ der Seglervereinigung für besonderes vereinsinternes Engagement ging an Renate Ahrens-Göldner.