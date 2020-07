Aus Mangel an Beweisen : Diebstahl aus Preetzer Druckerei nicht nachweisbar

Das Amtsgericht Plön spricht zwei Mitarbeiter frei. Sie sollen Paketeweise Paninibilder gestohlen haben.

von Michael Kuhr

09. Juli 2020, 10:36 Uhr

Plön/Preetz | Panini-Fußballbilder sind offenbar nicht nur bei Kindern ein beliebtes Sammelobjekt. Oder vielleicht auch gerade deshalb begehrt bei Dieben als Beute, um sie unter der Hand weiter zu verkaufen. Diesen Eindruck jedenfalls vermittelte die Anklage im Plöner Amtsgericht gegen die beiden Mitarbeiter einer Preetzer Druckerei. Die Anklage warf den den heute 40- und 27-jährigen Beschuldigten vor, 21 Kartons mit eben solchen Panini-Sammelbildern vom FIFA World Cup 2018 bei ihrem Arbeitgeber entwendet zu haben. Gewerbsmäßigen Diebstahl nennt es die Staatsanwaltschaft.

Die beiden Angeklagten schweigen auf Anraten ihres Anwalts, der weist die Anklage ohnehin gleich zurück. Wie der erste gehörte Zeuge, ein Drucker der Firma, dem Gericht schilderte, soll der jüngere der Angeklagten ihm während einer Raucherpause in der Nachtschicht an einem Sonntag im Sommer 2018 gesagt haben, er hätte schon vier oder fünf dieser Panini-Kartons mitgehen lassen. Laut wachsender Gerüchteküche in der Firma seien es dann auch mal fünf oder sechs Kartons gewesen, oder es können auch 14 oder 21 gewesen sein, wie die Geschäftsleitung später festgestellt haben will. Gesehen vom Diebstahl hat der Zeuge jedenfalls nichts. „Wir“ soll der Angeklagte gesagt haben. Allerdings steht im Polizeiprotokoll „er“ habe gesagt. Überhaupt stehen sehr gegensätzliche Behauptungen im Raum für die es keine Beweise gibt, immer nur Hörensagen und Gerüchte.

So sollen beim älteren Angeklagten schon morgens Kinder „Sturm an der Haustür geklingelt haben, um Panini-Bilder“ bei ihm zu kaufen. Beweis – keiner. Ein weiterer Zeuge behauptet, er habe gehört, der eine Angeklagte wolle sich damit seinen Thailand-Urlaub finanzieren. Beweise – keine. Es sollen sich wohl immer wieder welche aus der Firma an den Sachen bedient haben, die da verschickt werden sollten. Beweise - keine. Auch der als Zeuge gehörte soll „einen Karton mitgenommen haben“ Beweis - keiner. „Ich habe gehört“, „Der hat mir gesagt“, heißt es immer wieder. Doch konkret ist nichts außer der „Stillen Post“, die durch die Firma geisterte. Viel wurde in der Firma wohl stillschweigend akzeptiert, so auch die Tatsache, dass der jüngere Angeklagte „mal eine Handvoll der Karten mitgenommen“ haben soll. Dies soll er auch gegenüber der Geschäftsführung zugegeben haben.

Nur wie transportiert man 21 Kartons mit diesen Bildern, die angeblich sogar in einem Kiosk verkauft wurden? Gefunden wurde bei einem Ortstermin jedenfalls nichts. 1200 Bilder sollen in einem Karton gewesen sein, jeder Karton 400 bis 500 Euro im Verkauf Wert gewesen sein. Angeblich, so Gerüchte im Betrieb, beliefe sich der Schaden auf 40.000 Euro. Die Geschäftsleitung bezifferte ihn auf etwas über 22.000 Euro.

Letztlich hat niemand etwas gesehen, kann niemand konkret etwas zum angeklagten Geschehen von 2018 sagen. Deshalb stellt das Gericht das Verfahren gegen den jüngeren Angeklagten wegen geringer Schuld ein – er hatte ja zugegeben, einen „Handvoll Bilder mal mitgenommen zu haben.“ Das Verfahren gegen den älteren Angeklagten wird aus Mangel an Beweisen eingestellt.