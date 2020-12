Prozess in Eutin : Dieb geht mit Störsender in Timmendorfer Boutique auf Beutezug – Bewährungsstrafe

Bei dem Versuch, zwei Lederjacken für 6000 Euro zu stehlen, ging die Alarmanlage trotzdem los.

02. Dezember 2020, 13:16 Uhr

Eutin | Wegen besonders schweren Diebstahls hat das Eutiner Amtsgericht einen 53-Jährigen, der jetzt in Hamburg lebt, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte war geständig. Einen Schaden hatte er nicht verursacht, da er auf frischer Tat erwischt wurde und keine Beute machte.

Im Februar 2019 betrat der Angeklagte in Begleitung einer bis heute unbekannten Frau eine Boutique in Timmendorfer Strand. Das Geschäft stellte an diesem Tag die neue Kollektion vor und war daher gut besucht. Der Beschuldigte nutzte das Gedränge, um zwei Lederjacken im Wert von zusammen 6000 Euro unter seinem Pullover zu verstecken.

Als sich der Dieb Richtung Ausgang bewegte, wurde das Personal durch die Alarmanlage auf den Täter aufmerksam. Der Tscheche warf die beiden Jacken unter ein Sofa und flüchtete. Er wurde jedoch von dem Ladenbesitzer, der als Zeuge geladen war, und einem weiteren Kunden verfolgt. Auf seiner Flucht entledigte sich der Angeklagte zweier Gegenstände. Diese stellten sich später als – nicht funktionierende – Störsender heraus, die eigentlich dazu gedacht waren, die Alarmanlage lahmzulegen.

Die Verfolger stellten den Flüchtenden, doch dieser drohte: „Lass mich los oder ich steche dich ab.“ Daraufhin ließen die beiden Männer vom Täter ab, der jedoch später von der Polizei gestellt wurde.

Der 53-Jährige räumte die Tat vor Gericht vollumfänglich ein, machte aber keine näheren Angaben zum Sachverhalt. Bei der Verlesung des Auszuges aus dem Zentralregister berichtete Amtsrichter Rathje von sechs Vorstrafen, darunter eine Haftstrafe, deren dreijährige Bewährung zum Tatzeitpunkt noch nicht abgelaufen war.

Die Vertreterin der Anklage wertete das Geständnis sowie die Tatsache, dass kein materieller Schaden entstanden sei, positiv und forderte eine zehnmonatige Haftstrafe, die letztmals zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Der Verteidiger regte an, die Haftstrafe in eine Geldstrafe umzuwandeln. Amtsichter Rathje ließ sich jedoch nicht darauf ein, sondern verurteilte den Angeklagten zu sieben Monaten Haft, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem muss der Tscheche die Kosten des Verfahrens tragen und sich regelmäßig bei einem Bewährungshelfer melden.