Die Zeit der Gutachten im Hutzfelder Edeka-Prozess

Kinnlippensenke, Oberlidraum und Nasenwurzelregion: Das Gericht musste sich beim Prozess um den Überfall auf den Hutzfelder Edeka-Markt am 19. Oktober 2015 gestern quasi mit Schädelforschung beschäftigen. Denn drei Experten – eine Beamtin des Bundeskriminalamts in Wiesbaden und zwei Humanbiologen – stellten ihre Gutachten vor, in dem sie die Gesichter auf dem Blitzerfoto mit denen der beiden 27- und 28-jährigen, aus dem Kosovo stammenden Angeklagten Igor T. und Vladimir K. verglichen hatten. Eine Stunde vor dem Überfall waren nämlich die Täter in eine Radarfalle geraten. Letztlich waren Ermittler darüber T. und K. auf die Spur gekommen (wir berichteten).

Da K. bereits im Vorfeld zugegeben hatte, am Steuer gesessen zu haben, konzentrierte sich der Hauptteil der Präsentation auf den Beifahrer. Die drei Experten stellten jeweils drei Meinungen vor. Diese reichten von „es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit T.“ über „Es bestehen erhebliche Zweifel, dass T. der Beifahrer ist“ bis hin zu „es deutet darauf hin, dass es T. sein könnte“.

Die bereits im ersten, geplatzten Verfahren vorgestellten Gutachten wurden gestern jedoch durch ein weiteres ergänzt. Dazu war T.s Bruder Bahir in die Vergleiche aufgenommen worden, da er Ähnlichkeiten zu T. aufweist. Alle drei Gutachter kamen jedoch zu dem Schluss, dass Bahir T. keine oder kaum Ähnlichkeit zu dem auf dem Blitzerfoto zu sehenden Beifahrer aufweise. Bahir T. selbst stand gestern auch vor Gericht, verweigerte jedoch wie die beiden Angeklagten jede Aussage.

Nach rund zwei Stunden Erörterung der Gutachten befasste sich die Verteidigung intensiv mit der Expertise, die T. als Beifahrer sieht. Insbesondere die Wahrscheinlichkeitsberechnungen und Annahmen, die zur Belastung T.s führten, wurden intensiv nachgefragt. Als es zuletzt um die inhaltlichen Definitionen von Begrifflichkeiten wie Zweifel und Widerspruch ging, schritt der Vorsitzende Richter Kai Schröder ein: „Jetzt wird’s semantisch.“

Nachdem das Video der Überwachungskamera erneut vorgeführt und zwei weitere Justizvollzugsbeamte (weitgehend ergebnislos) zu dem Belastungszeugen und Mithäftling von K. und T., Clemens G., gehört wurden, hätte sich das Verfahren seinem Ende neigen können. Die Verteidigung hatte jedoch gleich vier Beweisanträge vorbereitet: Zum einen soll ein Textilgutachten zeigen, „dass die Personen auf dem Video und auf dem Blitzerfoto unterschiedliche Bekleidung tragen“, sagten die Verteidiger, die damit die Personenidentität von K. und T. infrage gestellt sehen. Pikant: Clemens G. hatte wiederum bereits ausgesagt, dass die beiden Angeklagten für den Überfall Wechselbekleidung im Wagen gehabt hatten.

Zum anderen möchten die Verteidiger weitere Zeugen befragen: So die Staatsanwältin, die Clemens G. in der Haft befragt hatte. G. habe die Informationen aus den Gesprächen mit K. und T. nur preisgegeben, da er aus der JVA Lübeck verlegt werden wollte, so die Verteidiger. Die Glaubwürdigkeit G.’s soll nach deren Meinung auch durch weitere Zeugenaussagen widerlegt werden: Deshalb soll der Richter, durch dessen Erkrankung das Verfahren erneut aufgerollt werden musste, befragt werden.

Und auch ein weiterer Richter, der mit G. in einem anderen Prozess zu tun gehabt hatte, soll nun aussagen. Denn ist sei anzunehmen, dass G. seine widersprüchlichen Aussagen nur erfunden habe, so die Verteidiger. Das Gericht wollte sich gestern nicht mehr zu den Anträgen äußern. Der Prozess wird am 21. Juni fortgesetzt.







von Alexander Steenbeck

erstellt am 08.Jun.2017 | 18:01 Uhr