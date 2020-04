Ostholstein : Die Zahl der Pendler wächst

Fast 44.000 Menschen sind regelmäßig von oder nach Ostholstein zur Arbeit unterwegs – 3600 mehr als noch 2014.

27. April 2020, 14:59 Uhr

Eutin | Ob mit dem Auto, per Bus oder Bahn: Mehr Menschen als noch vor fünf Jahren pendeln täglich zur Arbeit. In Ostholstein wohnen 73.403 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand Juni 2019). Von ihnen pendelten 27.625 oder 37,6 Prozent zur Arbeit in einen anderen Kreis. 2014 hatte die Agentur für Arbeit noch 25.726 sogenannte Auspendler ermittelt und im „Pendleratlas“ veröffentlicht – also ein Plus von fast 1900 Menschen, die zwar in Ostholstein leben, aber hier nicht arbeiten.

Aber auch der umgekehrten Weg ist in der aktuellen Statistik zu finden: 16.308 Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, pendeln regelmäßig zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach Ostholstein. Die Zahl dieser sogenannten Einpendler betrug fünf Jahre zuvor noch 14.553 Menschen. Auch hier also ein Plus – 1755 Menschen mehr kamen 2019 zur Arbeit in den Kreis.

44.000 Menschen pendeln

Unterm Strich sind es aktuell demnach fast 44.000 Menschen, die regelmäßig unterwegs von oder nach Ostholstein zur Arbeit sind – 3600 mehr als noch 2014.

Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf 11.317. Es verlassen mehr Menschen den Kreis, als dass Arbeitnehmer nach Ostholstein kommen. Insgesamt haben aber 62.086 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihren Arbeitsort in Ostholstein. Von ihnen sind 26,3 Prozent Einpendler.

Lübeck hat die Nase vorn

Im „Pendleratlas“ werden die zehn Kreise des unmittelbaren Nahbereiches (rund 150 Kilometer) ausgewiesen, in denen die meisten Auspendler arbeiten beziehungsweise aus denen die meisten Auspendler kommen. Die meisten Ostholsteiner zieht es nach Lübeck: 13.583 Menschen aus dem Kreis arbeiteten 2019 in der Hansestadt. Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor waren es noch 12.915.

Auch bei den Einpendlern hat Lübeck die Nase vorn: 6964 Menschen kommen von dort nach Ostholstein zur Arbeit – 2014 waren es noch 6114 gewesen.

Dabei spielt das Geschlecht kaum eine Rolle: 3594 Männer und 3370 Frauen ermittelte die Arbeitsagentur als Lübecker Pendler, die es 2019 für die Arbeit nach Ostholstein zog.

Die weiteren Arbeitgeber der Ostholsteiner befinden sich in Hamburg und im Kreis Stormarn, gefolgt von Kiel und den Kreisen Plön und Segeberg.

Die „Gastarbeiter“ aus der Umgebung kommen – nach Lübeck – wiederum aus den Kreisen Plön und Segeberg, aber auch aus dem angrenzenden Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt aber auch Menschen, die weiter weg wohnen als nur ein paar Kilometer: 551 Niedersachsen kommen beispielsweise nach Ostholstein, 94 Hessen, aber auch 113 Bayern.

Umgekehrt zieht es auch Ostholsteiner in andere Bundesländer: 134 pendeln beispielsweise nach Bremen, 322 nach Bayern und 53 nach Sachsen.

Blick in die Region

Doch wie steht es mit den Städten und Gemeinden im Kreis? 5675 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gab es per 30. Juni 2019 in Eutin – 3253 pendelten an andere Orte zur Arbeit. 5693 Einpendler wiederum wurden statistisch erfasst.

Ein ähnliches Bild bietet Neustadt: 5485 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hatten hier 2019 ihren Wohnort. 2675 zog es an andere Orte zum Geldverdienen, während 5702 hierher zur Arbeit pendelten.

In Malente wiederum sieht es etwas anders aus: 3641 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte waren hier 2019 mit Wohnort in der Gemeinde registiert – aber hier stehen 1555 Ein- 2499 Auspendler gegenüber.

Pendler – eine Definitonssache

Als Pendler werden generell Personen bezeichnet, die einen periodisch wiederkehrenden Wechsel zwischen Wohnort und Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz vornehmen und dabei die Grenze ihrer Wohngemeinde überschreiten. Unterschieden wird zwischen Pendlern, die täglich oder wöchentlich vom Wohn- zum Arbeitsort pendeln und daher als Nah- oder Fernpendler gelten.

Bei den genannten Zahlen der Beschäftigten am Arbeitsort handelt es sich um ein rechnerisches Ergebnis aus den Beschäftigten am Wohnort, den Einpendlern und den Auspendlern. Die tatsächliche Zahl könne leicht höher sein, weil es Beschäftigte gibt, für die nur die Arbeitsort- aber nicht die Wohnortinformation vorliegt, so die Arbeitsagentur.