Die Wahrheit über den Wolf

von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Okt.2017 | 17:59 Uhr

Der böse Wolf: Märchen oder Realität? Die Volkshochschule (VHS) Bosau hat den Fachmann Dr. Werner Sach (Eutin) zu einem Vortrag eingeladen, der Dienstag, 31. Oktober, um 19 Uhr im Haus des Kurgastes stattfindet. Seit einigen Jahren breitet sich der Wolf (Foto) wieder aus, er errege die Gemüter der Menschen und beherrsche auf emotionale Art und Weise die öffentlichen Diskussion, heißt es in der Einladung. Es sei an der Zeit, anhand von Fakten ein Resümee zu ziehen und einen Ausblick auf die Entwicklung zu wagen. Anmeldungen werden erbeten unter Tel. 04527/972012 oder per E-Mail an info@vhs-bosau.de.