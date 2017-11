Malente : Die Wahl fiel auf Natascha Lux

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 23.Nov.2017 | 15:00 Uhr

Der Hauptausschuss hat sich entschieden: Natascha Lux soll Nachfolgerin von Hedy Gudegast als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Malente werden. Die 37-jährige Eutinerin setzte sich gegen zwei weitere Bewerberinnen durch, die beide in der Malenter Kommunalpolitik aktiv sind. Die drei Kandidatinnen hatten sich in nicht öffentlicher Sitzung präsentiert, die endgültige Entscheidung liegt nun bei der Gemeindevertretung, die voraussichtlich am Donnerstag, 14. Dezember, tagt.

Das Amt der Gleichstellungsbeauftragten sei immer noch wichtig, zeigte sich Natascha Lux nach dem Votum des Hauptausschusses überzeugt: „Gleichstellung ist schon noch ein Thema, das fängt schon bei den Gehältern an“, sagte die gebürtige Eutinerin. Auch das Thema Gewalt gegen Frauen sei immer noch präsent.

Wie wichtig die Gleichstellung der Geschlechter sei, habe sie auch im Berufsleben erfahren: „Ich habe gelernt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dann kann man besser arbeiten.“ Die gelernte Bäckereifachverkäuferin hat sich vor drei Jahren beruflich neu orientiert. Sie habe Fortbildungen zur Kindertagesstätten-Pflegerin und Famililienhelferin absolviert. Bis vor kurzem habe sie für den Kinderschutzbund Ostholstein gearbeitet, derzeit sei sie auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung.

Gesellschaftlich engagieren will sich Natascha Lux nicht nur als künftige Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Malente. Erst in diesem Monat sei sie auch in die CDU eingetreten, berichtete sie. Konkrete Ziele für ihr neues Amt hat sie sich noch nicht gesetzt: „Das ergibt sich aus der Arbeit heraus. Man muss gucken, was die Themen sind und wo man ansetzen muss.“

Hedy Gudegast gehörte in Schleswig-Holstein zu den Gleichstellungsbeauftragten der ersten Stunde und übt das Ehrenamt seit mittlerweile 25 Jahren aus. Im Frühjahr hatte die

75-jährige Grebinerin angekündigt, das Amt spätestens zum Jahresende aufzugeben. Sie ist nicht nur bei Bewerbungsgesprächen der Gemeinde anwesend und in die Arbeit der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse eingebunden. Sie steht den Malenterinnen und Malentern auch als Ansprechpartnerin in allen Fragen zur Verfügung, die mit Gleichstellung zu tun haben. Die Palette reicht dabei von Fragen zur Rente oder zum Versorgungsausgleich bei Scheidungen bis zur Bewältigung von häuslicher Gewalt oder sexueller Belästigung.