Ahrensbök : Die Volksbank Eutin saniert ihre Filiale in Ahrensbök

24. Januar 2020, 20:57 Uhr

Ahrensbök | „Für unsere Kunden soll in Ahrensbök eine moderne Filiale mit neuester Technik und Platz für diskrete Beratungsgespräche in freundlicher Atmosphäre entstehen“, so Jörn Grabbert, Vertriebsleiter der Volksbank Eutin. Während der Umbauarbeiten wird der Eingang in die Filiale auf die rechte Seite vom Gebäude auf den Hinterhof (durch den Durchgang) verlegt. Ein Geldausgabeautomat steht den Kunden dann 50 Meter weiter rechts auf einer kleinen Grünfläche zur Verfügung.

Vorstand Patrick Gütschow rechnet mit dem Ende der Bauarbeiten im April 2020: „Wir investieren in die Modernisierung und bekennen uns eindeutig zum Standort in Ahrensbök. Wir freuen uns auf Räumlichkeiten, in denen sich unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter wohlfühlen und die zeitgemäß alle Möglichkeiten für unsere Genossenschaftliche Beratung bieten.“ Weitere Informationen über die Umbauarbeiten und deren Fortschritt unter: www.vbeutin.de im aktuellen „Bautagebuch“.