Amt Großer Plöner See : Die Unterbringung von Asylbewerbern zwingt auch die Kommunen im Amt finanziell in die Knie

Den zehn Gemeinden im Amt ist allein im vergangenen Jahr ein Fehlbetrag von rund 188.000 Euro entstanden.

von Michael Kuhr

07. Februar 2021, 13:02 Uhr

Plön/Bosau | Die Unterbringung von Asylbewerbern sorgen nicht nur in den Etats der Gemeinden im Amt Großer Plöner See für tiefrote Zahlen. Allein im vergangenen Jahr ist ein Fehlbetrag von knapp 188 000 Euro entstanden, der über die Amtsumlage von den Gemeinden aufzubringen ist und dort meist zu weiteren Schulden führt. Und das, obwohl derzeit nur noch sieben Asylbewerber im Amtsbereich untergebracht sind. Sie alle leben in Bosau, weist der Asylbericht 2020 der Amtsverwaltung aus, der Ende Januar vorgelegt wurde.

Es ist schwer, Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern zu finden

Bei den Kommunen im Land wurde nach dem Asylbericht eine erhöhte Zuweisung von Asylbewerbern angemeldet, die allerdings noch nicht eingetroffen ist. Dafür hält das Amt bereits angemieteten Wohnraum bereit, der jetzt überwiegend leer steht oder von Obdachlosen bewohnt wird. Es sei aber auch schwer, Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern zu finden, heißt es in dem Bericht. Deshalb ist beim Amt so eine Art Wohnraummanagement entstanden. In Bosau werden mit Jahresfrist 15 Zimmer in sechs Unterkünften angeboten, die von den einzigen sieben Asylbewerbern im Amt bewohnt werden. Eine Unterkunft mit sechs Zimmern (Jahresmiete 10 200 Euro) steht leer. Die Gesamtmietkosten in Bosau betragen im Jahr knapp 25 000 Euro.

Ein Vermieter scheint ein besonders gutes Geschäft zu machen

Noch drastischer sieht es in den Gemeinden des Amtes im Plöner Kreisgebiet aus. Dort stehen Ende Januar etwa 40 Zimmer in fünf Gebäuden zur Verfügung. Darin sind aktuell zwölf Obdachlose untergebracht. Gekündigt wurden Mietverträge mit einem Kostenvolumen von zusammen 52 000 Euro. Ein Vermieter scheint ein besonders gutes Geschäft zu machen. Er kassiert in Rantzau für 15 Zimmer eine Miete von 44 000 Euro im Jahr. Offensichtlich war ein langfristiger Mietvertrag vereinbart worden, der erst zum 14. Dezember 2021 vom Amt gekündigt werden konnte. Für eine vorzeitige Kündigung habe es keine Einigung gegeben, heißt es im Asylbericht weiter.



Renovierungskosten in Höhe von 45.000 Euro





Keine Kontrollen der Unterkünfte





Doch auch ohne Bewohner laufen die Kosten weiter: 243 000 Euro allein für Mieten und Nebenkosten. Exorbitant die Reparatur von Schäden in den angemieteten Wohnungen, die 2020 mit 45 000 Euro besonders hoch ausfielen. Mit Ausstattung (3000 Euro), Instandhaltung (8500 Euro), Betreuung (1800 Euro) sowie Personal (2500 Euro) summierten sich die Kosten im Amt auf 304 000 Euro. Der Summe standen Einnahmen von lediglich 116 000 Euro gegenüber, sodass es 2020 zu einem Fehlbetrag von rund 188 000 Euro gekommen ist.Doch in früheren Zeiten der Verantwortlichkeit in der Amtsverwaltung scheinen manche Fehler gemacht worden zu sein. Kontrollen der Unterkünfte gab es nicht, heißt es im Asylbericht. Da hat es nach OHA-Informationen manche Überraschung gegeben. Konsequenz: Mitarbeiter hätten jetzt erleichterten Zugang, um frühzeitig Schäden zu erkennen und Reparaturen sowie Renovierungen von den Bewohnern zu fordern. Künftig solle auch die Pflege der Wohnungen überprüft und bei Erfordernis Anweisungen zur Reinigung und Pflege ausgesprochen werden.

Auch seien die Nebenkosten mit den Bewohnern nie abgerechnet worden. Der Mehrverbrauch bei Strom, Heizung und Wasser sei zu Lasten der Gemeinden des Amtes Großer Plöner See gegangen. Das laufe jetzt künftig auch anders, wird im Asylbericht angekündigt.