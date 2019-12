Plön / Ostholstein / Segeberg : Die Unstimmigkeiten im Naturpark Holsteinische Schweiz sind beigelegt

Plön und Ostholstein gewinnen bei Naturpark-Plänen und Plöns Bürgermeister auch: er ist wieder Beisitzer im Vorstand.

von Michael Kuhr

18. Dezember 2019, 12:52 Uhr

Plön | Beim Naturpark Holsteinische Schweiz blickt man wieder nach vorn. Die Unstimmigkeiten in der Vergangenheit um den geplanten Umzug des Naturparkhauses von Plön in die Opernscheune nach Eutin sind beigelegt. „Wir starten mit neuen Ideen, neuer Kraft und neuen Projekten ins neue Jahr“, betonte der Vorsitzende, Landrat Jan Peter Schröder aus Bad Segeberg, zum Abschluss einer Mitgliederversammlung am Dienstag in Plöner Naturparkhaus. Hintergrund der zeitweilig sehr tief gehenden Probleme war, dass der Naturparkverein sein Naturparkhaus von Plön nach Eutin verlegen will (der OHA berichtete). Finanzielle Unterstützung gibt es dabei vom Land für das Vorhaben. Plön, als angestammte Heimat des Naturparkhauses im Schlossbereich, fühlte sich jedoch allein gelassen.

In der Folge erklärten der Kreis, die Stadt und sieben weitere Gemeinden solidarisch ihren Austritt. Doch in Plön reiften neue Pläne in Verbindung mit Wasser an der Ölmühle heran, in denen der Naturpark wieder eine Rolle spielte. Man näherte sich an. So soll der nun nach der vom städtischen Hauptausschuss verabschiedeten Vorlage der Austrittsbeschluss heute Abend mit dem Votum der Ratsversammlung rückgängig gemacht werden, erklärte Plöns Bürgermeister Lars Winter am Rande der Veranstaltung. Er gehe jedenfalls davon aus. Winter wurde auf der Sitzung bereits einstimmig zum Beisitzer im Vorstand des Naturparkvereins gewählt – ungeachtet des am heutigen Donnerstag noch ausstehenden Votums in der Ratsversammlung über den Verbleibt der Stadt Plön im Naturparkverein. Glücklich ist er nach seinen Worten mit dem geplanten Umzug dennoch nicht. Er werde die Entscheidung deshalb auch „kritisch begleiten“.

Wir sind aber gut zusammengerückt und haben die Krise bewältigt Landrat Jan-Peter Schröder, Vorsitzender des Naturparkvereins Holsteinische Schweiz

Optimistisch stimmt Winter die klare Entscheidung des Naturparkvereins für das Plöner Ölmühlen-Projekt und die damit nun sichere Finanzierung. Plön will an der Ölmühle eine interaktive Wasserwelt bauen – Pläne, die der Naturpark nun begleiten will. Mit 38.000 Euro wollen die Kreise Segeberg und Ostholstein das Vorhaben fördern, weitere jeweils 50.000 Euro kommen von der Stadt Plön und dem Kreis Plön. Ende Februar wird ein Hamburger Büro eine Konzeptstudie für die Ölmühle vorstellen. So könne das Ölmühlen-Projekt zu einer wertvollen Chance für den Naturpark Holsteinische Schweiz werden. Nach den „Irrungen und Wirrungen“, so Segebergs Landrat Jan Peter Schröder sei „alles nun hervorragend gelaufen.“ Letztlich würden alle von dem Umzug des Naturparkhauses von Plön nach Eutin profitieren. Der Kreis Ostholstein mit der Opernscheune als Basis für den Naturpark und Plön eben mit dem Projekt Ölmühle. „Gemeinsam sind wir besser“. Auch wenn sich der Umzug nach Eutin wohl noch hinzögern wird. Derzeit geht der Verein davon aus, dass sich die Planungsphase für den Umbau der Opernscheune auch noch 2020 hinziehen wird. „Wir sind aber gut zusammengerückt und haben die Krise bewältigt“, sagte der Vorsitzende des Naturparks Schröder.

Gemeinsam blicke man nach vorne. Jetzt gehe es darum, viele kleinere Projekte auf den Weg zu bringen. „Wir müssen vor allem die jungen Menschen für die Natur begeistern.“ Zumindest die Zahlen geben schon einmal Anlass zur Hoffnung: mit 4779 Besuchern im Naturparkhaus bis Ende November sei das Manko des Vorjahres wieder überholt worden. Auch die Zahl der umweltpädagogischen Führungen hat sich auf 55 erhöht. Und nicht zuletzt gab es 489 gut besuchte Exkursionen. Freuen kann sich damit auch das Naturparktier des Jahres 2020 – die Ackerhummel.

Der Verein „Naturpark Holsteinische Schweiz“ wurde 1986 gegründet. Seine Mitglieder sind die im Naturpark liegenden Gemeinden und die Landkreise Ostholstein, Plön und Segeberg. Aufgabe des Naturparkvereins ist es, im Zusammenwirken mit interessierten Stellen den Erholungswert des Naturparkgebietes zu erhalten und zu verbessern und dabei die naturräumlichen Grundlagen sowie die Eigenart und Schönheit der Landschaft zu erhalten. Der Naturparkverein hat dabei Schutz-, Pflege- und Entwicklungsaufgaben.