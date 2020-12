Eutiner Kläranlage : Die unsichtbare Gefahr lauert im Abwasser

Eutiner Kläranlage nimmt an bundesweiter Studie teil: Medikamentenrückstände im Wasser nehmen zu, das zu ändern, ist Aufgabe der Politik.

16. Dezember 2020, 14:52 Uhr

Eutin | Zigarettenkippen, Kondome und Ohrstäbchen sind die sichtbaren Probleme in unserem Abwasser. Sie lassen sich herausfischen. Doch gegen die wirklichen gefährlichen Medikamentenrückstände ist noch kein wirksames „Mittel“ gefunden.

Bundesweite Studie untersucht mit neuester Technik das Abwasser

Um herauszufinden, was alles in deutschen Abwässern schwimmt und mit welcher Konzentration es trotz Klärung in die Gewässer und damit wieder in unseren Nahrungskreislauf gelangt, veranlasste das Bundesumweltamt eine bundesweite Studie, für das auch die Eutiner Kläranlage ausgewählt wurde. Ein Jahr lang wurden Proben vom ankommenden und gereinigten Abwasser der Kläranlage sowie des Schlammes genommen, eingefroren und in Laboren in Karlsruhe und Leipzig sprichwörtlich unter die Lupe genommen.

Medikamente werden bislang nicht oder nur teilweise herausgefiltert

„Wir wissen, in welcher Qualität das Abwasser in die Anlage geht und wie es wieder herauskommt. Die Frage war, welche Stoffe sind noch in welcher Konzentration vorhanden, auch von den verbotenen“, sagt Abwassermeisterin und Laborantin Anja Kuhlmann. Kommunale Kläranlagen, das sei bekannt, sind auch Einträger von Arznei, Biozeniden, prioritären Stoffen und Tensiden. Nebeneffekt der ständigen Beprobung: „Wir wissen, dass die Wasserqualität des Ehmbruchgrabens, in den wir einleiten, schlechter ist, als das Wasser, was wir nach der Reinigung in der Kläranlage zuführen“, sagt Kuhlmann. Die Kläranlage werde permanent auch außerhalb der Studienteilnahme beprobt.

Studie nur zeitlich befristet

Die Messgeräte und Untersuchungsmethoden, um beispielsweise Medikamentenrückstände nachzuweisen, gibt es aber in Eutin gar nicht. „Die Initiatoren haben eigens dafür neue Messtechnik und -verfahren entwickelt und viel Geld in die Hand genommen“, so Kuhlmann. Um so ärgerlicher sei es gewesen, das wegen der zeitlich befristeten Studie auch das Personal nur zeitlich begrenzt eingestellt war und Ansprechpartner wechselten. Die Auswertung habe sich fast bis in den Sommer 2020 gezogen, obwohl die letzte Probe Ende 2018 genommen wurde.

Eutiner Kläranlage schneidet gut ab – aber auch verbotene und krebserregende Stoffe werden gefunden

Das Ergebnis: „Wir liegen im guten Durchschnitt bundesweit“, sagt Anja Kuhlmann. In den Bereichen, die das Klärwerk selbst beeinflussen könne, sei die Eutiner Anlage sehr gut. „Bei Tensiden, Stickstoffen und Phosphaten haben wir einen Abbaugrad von über 90 und 98 Prozent. Aber schwierig wird es bei den Stoffen, die wir nicht beeinflussen können, wie bei Medikamenten oder Materialschutzmitteln“, sagt Kuhlmann. So wurden beispielsweise prioritäre Stoffe, die krebserregend sein können, ebenso nachgewiesen, wie Medikamentenrückstände, Weichmacher und auch mittlerweile verbotene Stoffe aus Desinfektionsmitteln. „Die scheint es in Putzmitteln aber noch in Haushalten zu geben, man kennt die Stoffe auch von früher aus Krankenhäusern“, sagt Kuhlmann.

Weichmacher haben enorm zugenommen - Bakterien gewöhnen sich daran und binden diese im Schlamm

Weichmacher, so die Laborantin, haben binnen der vergangenen zehn Jahre stark zugenommen: Was früher im Mikrogrammbereich lag, mache heute bundesweit 30.000 Kilogramm aus, die allein im Schlamm als Rest herausgeholt würden. Immerhin, die Weichmacher bleiben im Schlamm. Anders verhält sich das beispielsweise mit Antibiotika oder Diclofenac, machen Anja Kuhlmann und Werksleiter Boris Sobotta deutlich.

Diclofenac und Röntgenkontrastmittel wird kann kaum abgebaut werden

„Bei Antibiotika haben wir einen Abbaugrad von 60 Prozent, die wir herausfiltern können. Im Umkehrschluss gehen aber 40 Prozent in die Natur und betreffen andere Organismen.“ Noch schlechter sei dies bei Diclofenac: „Während Iboprofen komplett in der Anlage zurückgehalten wird, ist Diclofenac das am schlechtesten abbaubare Mittel. Auch Röntgenkontrastmittel wird nur zu etwa zehn Prozent abgebaut“, fasst Kuhlmann Erkenntnisse der Studie zusammen.

Rückstände landen wieder in der Natur

Die Folge für die Natur ist bekannt: „Die Rückstände landen am Ende, wenn auch stark verdünnt und unter gesetzlich vorgegebenen Grenzwerten, im Wasser bei Fischen und anderen Organismen und damit langfristig auch wieder bei uns Menschen.“

Aktivkohle als Lösung? Aber zu unerforscht

Aktivkohle würde helfen beim Herausfiltern der Medikamentenrückstände, das ist bekannt, erklärt Werksleiter Boris Sobotta. Aber weder Umgang noch Einsatz oder Lebensdauer der Aktivkohle ist ausreichend erforscht – und am Ende alles eine Frage der Finanzierung, das wissen auch die Eutiner. „Wir haben schon eine Filtration. Wir verwenden Anthrazitquarz. Das könnte man bestimmt tauschen gegen Aktivkohle, aber das ist noch nicht ausreichend erforscht. Da steckt die Entwicklung leider noch in den Kinderschuhen“, sagt der Werksleiter.

Alles eine Frage der Finanzierung?

Auch das Land hat erkannt, das Medikamentenrückstände ein großes Problem im Abwasser seien und ein Pilotprojekt aufgesetzt, bei dem die Eutiner Kläranlage ebenfalls beteiligt war. Doch auch hier die Erkenntnis: Nach der Auswertung bleibt die Frage, wie das weitere Vorgehen finanziert werden könne.

Es müsse ein Umdenken her, fordert der Werksleiter

Was bräuchte es für eine Veränderung? „Ein Umdenken der Landes- und Bundesregierung. Es müsste mehr grüne Politik stattfinden und Gelder in die Forschung und schließlich auch die Umrüstung der Anlagen gesteckt werden“, sagt Sobotta. Dies könne nicht allein aus Abwassergebühren geleistet werden. Denn ein Problem gibt es auch bei Aktivkohle, die das Wasser zwar von Medikamentenrückständen befreit, am Ende aber selbst als Sondermüll entsorgt werden müsste.

Ohne Umrüstung der Kläranlagen wird es nicht gehen

Auch am Anfang der Verursacherkette könne Politik beginnen und über gesetzliche Vorgaben und Verbote schon die Herstellung und damit Einleitung der schädlichen Stoffe ins Abwasser verhindern, so Sobotta. Aber aus den Fachrunden wissen die Eutiner auch: „Verbietet man einen Stoff, entstehen zeitgleich zig andere neue schädliche.“ Um das unsichtbare Problem im Abwasser für Natur und Mensch in den Griff zu bekommen, komme man an der Umrüstung der Kläranlagen nicht vorbei, da sind sich Sobotta und Kuhlmann einig.