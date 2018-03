Die Unfallzahlen steigen wieder

Kreis Plön: Immer mehr Senioren als Unfallverursacher und Opfer / Polizei verschärft Kontrollen von Geschwindigkeit und Handynutzung

von shz.de

19. März 2018, 13:48 Uhr

Die Unfallzahlen sind im Kreis Plön 2017 in fast allen Bereichen wieder gestiegen und haben den höchsten Stand der letzten zehn Jahre erreicht. Das ist die Kernaussage des gestern vorgelegten Verkehrsunfallberichtes der Polizei an einer der unfallträchtigsten Kreuzungen des Kreises – an der L 165 zwischen Lütjenburg und Schönberg bei Stakendorf.

Von den Unfällen ist laut Statistik der Polizei ein Drittel auf Wildwechsel zurückzuführen. Auch die Zahl der Verletzten hat sich weiter erhöht. Leider kamen im vergangenen Jahr fünf (Vorjahr vier) Menschen auf den Straßen des Kreises ums Leben. Davon sind zwei als Kradfahrer, zwei als Autofahrer und ein Fußgänger verunglückt.

Insgesamt registrierte die Polizei 4162 Unfälle im Kreis, eine Zunahme von gut vier Prozent. Vor zehn Jahren waren es nur 3400 Unfälle. Die Zahl der Krad-Unfälle hat sich von 72 auf 88 erhöht. Auch die Unfälle mit Radlern haben sich um fast 17 Prozent erhöht. „Nahezu unverändert ist dagegen die Zahl von 46 Unfällen mit Kindern“, so der Leiter des Sachgebiets Verkehr, Stefan Kalinowski. Leicht gestiegen seien die Unfälle mit Senioren.

Die Kreuzung Stakendorf an der L 165 ist bei genauerer Betrachtung dabei eine der unfallträchtigsten überhaupt, ereigneten sich hier 2017 vier Unfälle mit vier Schwer- und sieben Leichtverletzten. Das hat die Verwaltung in Absprache mit der Polizei nun veranlasst, Maßnahmen zur Entschärfung des Schwerpunktes zu treffen. Auf der einen Seite wurden die Markierungen erneuert, zusätzlich wurden Stoppschilder aufgestellt und seit Herbst auch ein Limit von 70 km/h erlassen. Das wird regelmäßig kontrolliert. Seit November hat es dort keine Unfälle mehr gegeben. Von der Anzahl der Unfälle her führt die Kreuzung B 404/L 67, die Baustelle der A 21, die Liste mit 15 Unfällen an, gefolgt von der L 52, Preetzer Chaussee in Schwentinental, und dem Garnkorb in Preetz. Noch immer gefährlich ist auch die Einmündung der Königsberger Straße in die B 202 in Lütjenburg mit sechs Unfällen.

Jeder zweite Krad-Unfall ist laut Polizei von den Fahrern selbst verursacht worden. „Besonders auffällig waren dabei die Altersgruppen 45 bis 55 Jahre, 55 bis 65 Jahre und 25 bis 35 Jahre“, so Kalinowski. Das gilt im übertragenen Sinn auch für die Radler. Hier hat sich die Zahl der Unfälle von 114 auf 133 erhöht. In 23 Fällen waren sogenannte e-Bikes daran beteiligt. Auch hier waren es in erster Linie ältere Radler ab 65 Jahre. Hauptunfallursache war laut Polizei eine zu hohe Geschwindigkeit.

Die Unfälle mit Beteiligung älterer Menschen sind um 4,3 Prozent gestiegen und befinden sich auf dem höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre“, so Kalinowski. Etwa Dreiviertel der Unfälle werden von den Senioren selbst verursacht. Dagegen sank die Zahl der Alkoholunfälle auf den niedrigsten Stand (52).

Deutlich zugenommen hat dagegen die Zahl der Verkehrsunfälle mit anschließender Fahrerflucht von 620 auf 712. Dieses hofft die Polizei nun mit einem neuen System zur Identifizierung der Unfallbeteiligten zu senken. Dank eines neuen Verfahrens könnten nun kleinste Spuren am Unfallauto genommen und mit einem speziellen mikroskopischen Verfahren sichtbar gemacht und identifiziert werden – „ähnlich einer DNA-Spur beim Menschen“, so Kalinowski. Flüchteten im Kreis Plön 17 Prozent der Unfallverursacher, sind dies in Kiel bereits 27 Prozent, so die Polizei.

Erneut zugenommen haben auch die Wildunfälle auf 1571 (1432) – nur nicht an der „Wildampel“ am Rastorfer Kreuz, die sich damit mehr als bewährt habe. Fast 38 Prozent aller Unfälle im Kreis waren 2017 Wildunfälle. Besonders auffällig sind dabei die B 430 zwischen Lütjenburg und Plön und die B 202 zwischen Selent und Lütjenburg.

Eine hohe, auch landesweite Priorität, hat die Aufklärung und Überwachung der verbotenen Handynutzung im Straßenverkehr. Unter dem Motto „Runter vom Gas – Finger vom Handy“ wird weiter auf die durch Ablenkung entstehenden Gefahren aufmerksam gemacht und kontrolliert.