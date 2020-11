Adventsaktion in Eutin : Die Tourist-Info wird zum Adventskalender – Kinder und Jugendliche können gewinnen

Ein kleiner Trost statt Eisbahn und Weihnachtsmärchen – Kinder und Jugendliche können täglich einen gutschein gewinnen.

von Achim Krauskopf

23. November 2020, 10:04 Uhr

Eutin | Rückblickend war das Jahr 2020 für die Bürger Eutins nicht immer einfach und mit vielen plötzlichen Einschränkungen sowie Schwierigkeiten verbunden. Um die Vorfreude auf ein besinnliches Weihnachtsfest dennoch zu bewahren, plant die Eutin GmbH in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsvereinigung Eutin einen besonderen Adventskalender im Dezember.

Das kleine Häuschen am Markt wird zum Adventskalender

Die Fenster der Tourist-Info am Markt werden pünktlich zum Beginn der Adventszeit bunt beleuchtet und mit Leuchtzahlen von 1 bis 24 geschmückt. Jeden Tag wird eine weitere Zahl die weihnachtlich dekorierten Fenster erleuchten und so für eine besinnliche Stimmung in der kalten Winterzeit sorgen.

Viele Eutiner Geschäftsleute machen mit und verlosen Gutscheine

Zusätzlich hierzu wird die Eutin GmbH an jedem Tag des Adventskalenders Eutin Gutscheine im Wert von 30 Euro an einen Jugendlichen oder ein Kind im Alter zwischen 6 bis 17 Jahre vergeben. Denn nicht nur den Erwachsenen, vor allem den Kindern und Jugendlichen Eutins fehlt es in diesem Jahr an weihnachtlichem Programm. Bei allen teilnehmenden Partnern des Eutin Gutscheins werden ab sofort Postkarten ausliegen, die die Kinder und Jugendlichen ausfüllen, persönlich gestalten und anschließend in der Tourist-Info Eutin (Markt 19) abgeben oder hinschicken können.

Postkarten bei der Tourist-Info abgeben und teilnehmen

Die kreativ gestalteten Postkarten können vom 23. November bis zum 23. Dezember 2020 bei uns abgegeben werden.

„Die WVE und die Eutin GmbH freuen sich, den Bürgern und vor allem unserer jungen Bevölkerung mit dieser Aktion eine kleine alternative Freude zu machen, da die Eisbahn und der Weihnachtsmarkt dieses Jahr aufgrund von Corona entfallen müssen. Wir hoffen auf rege Teilnahme an dem Adventskalender und blicken positiv auf das Jahr 2021“, sagt Michael Keller, Geschäftsführer der Eutin GmbH.

Jeden Morgen um 10 Uhr wird ein Gewinner des Tages gezogen

Die Ziehung erfolgt vom 1. bis 24. Dezember jeweils um 10 Uhr. Mit etwas Glück können sich die Teilnehmer über einen Gutschein freuen. Die teilnehmenden Partner sind auf www.eutin-gutschein.de zu finden. Mehr als 40 Unternehmen machen bislang mit: Die alphabetische Liste reicht von B wie Baubedarf (Hagebau, Ökohaus und Tesnau) und Bücher (Hoffmann) über Kosmetik und Modefachgeschäfte der Innenstadt bis W wie Wein (Weingeist, Edeka, Famila) und Wohnen (Blume Pur, Strandkörbe, SL-Design oder Scandy).

Bei Fragen zu den Aktionen stehen die Mitarbeiter der Tourist-Info telefonisch unter 04521 / 70970 oder per Mail an info@eutin-tourismus.de zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind im November Mo-Fr 10-17 Uhr und Sa 10-13 Uhr.