Die Themen des Jahres 2017

von Achim Krauskopf

erstellt am 28.Dez.2017 | 14:43 Uhr

Welche Erinnerungen werden bleiben an das Jahr 2017 in der Region? Zu vielen herausragenden Themen in Eutin gehörten der Umzug des Spielschiffes „Bounty“ (Foto) vom Schloss zur Schwimmhalle, aber auch Stadtsanierung, Sporthallenbau, Schulen, Sana-Klinik und Feuerwehrhaus sorgten anhaltend für Schlagzeilen. In Plön setzt ein neuer Bürgermeister neue Akzente, und auch Malente hat mit Bürgermeisterin Tanja Rönck viele Zukunftspläne geschmiedet. Die wichtigsten Ereignisse des Jahres lesen Sie heute auf den Seiten 10 &11