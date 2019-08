Eutin : Die Tafel ist umgezogen

Mehr Fläche, besseres Arbeiten: Hochkamp 45 heißt die neue Adresse, an der Tafelkunden künftig Lebensmittel abholen können.

28. August 2019, 14:59 Uhr

Eutin | Zum zweiten Mal in ihrem „Leben“ ist die Eutiner Tafel umgezogen. Erst waren es zwei Garagen in der Bahnhofstraße aus denen gut 100 Kunden bedient wurden; dann 20 Jahre rund 75 Quadratmeter im Hintergebäude der Königstraße und am Mittwoch nun der Umzug in den einstigen Schlecker-Markt am Hochkamp 45 mit 750 festen Kunden.

Einigen Wenigen sei der Weg zu weit, der Bus zum Hochkamp zu teuer. Für die Tafel, die keine zentraleren geeigneten Räume fand während der vergangenen fünf Monate, hat sich die Nutzfläche mit insgesamt 360 Quadratmeter fast vervierfacht.

Mehr Platz, einfacheres Arbeiten

„Wir können den Bereich zum Sortieren und der Warenannahme von außen nun viel sauberer trennen vom Ausgabebereich, in dem die Kunden die gepackten Kisten vorfinden“, sagt Reinhard Brüser von der Tafel. Monika Gertenbach, erste Vorsitzende des 1996 gegründeten Eutiner Tafelvereins, ist dankbar: „Fünf Monate haben wir gesucht, um eine neue Bleibe zu finden und nun größere Möglichkeiten als vorher auch für die Lagerung von haltbaren Dingen und Kleidung.“ Die Erntekrone, die beispielsweise jedes Jahr auf dem Wagen der Tafel auf dem Marktplatz zu sehen ist, wurde bislang unters Dach gezogen, um sie verstaut zu haben, so Brüser. Nun einen trockenen Keller zu haben, sei ein echter Gewinn.

Eutiner Soldaten helfen beim Umzug

Die fünf Mitarbeiter der Tafel und viele Ehrenamtliche hatten seit der letzten Ausgabe der Tafel in der Königstraße am Samstag angepackt, Kisten geräumt, ins Auto geschleppt und zum neuen Standort gefahren. Fünf Eutiner Soldaten halfen gestern beim Transport der schweren und großen Dinge wie Paletten, Tische und der Kühlgeräte. „Wir helfen gern. Der Bürgermeister hat im Rahmen des Amtshilfeersuchens bei uns angefragt wegen des großen Lkws und unser Kommandeur brauchte da nicht lange überlegen. Wir helfen der Tafel wirklich gern“, sagte Michael Schmidtke, Projektfeldwebel für den Einsatz „Tafelumzug“. Gemeinsam mit vier weiteren Soldaten packte er bis zum Mittag mit an. „Sie haben uns wirklich sehr geholfen, vielen Dank für ihre Unterstützung“, verabschiedete Monika Gertenbach die Männer nach einer kleinen Stärkung. Die Soldaten gingen, die ersten Helfer kamen. Zig Regale, hunderte Kisten, haltbare Lebensmittel und langfristige Dinge müssen verteilt und organisiert, der Präsentationsbereich vorbereitet und eingeräumt werden.

Da nicht alle Kühlgeräte aus der bisherigen Tafel-Stätte mitgenommen werden konnten, mussten neue angeschafft werden. „Unsere Ausgaben für Einrichtungstechnik insgesamt liegen zwischen 20.000 und 25.000 Euro und wir hoffen dabei noch auf die Unterstützung der Stadt. Die Anträge für die Ausschüsse sind geschrieben“, erklärte Brüser.

Was ändert sich neben der besseren Organisations- und Sortiermöglichkeit für die Tafel am neuen Standort? „Wir werden künftig nur noch nachmittags geöffnet haben von montags bis samstag 14. bis 15.30 Uhr“, sagt Monika Gertenbach. Die Vormittagsausgabe sei aus der Zeit der Flüchtlingswelle und langen Warteliste heraus entstanden, um den Menschen helfen zu können. Die rund 750 Kunden, die die Tafel derzeit konstant in Eutin und Malente insgesamt habe, seien aber gut am Nachmittag zu bedienen. Vormittags sind weiterhin die Ehrenamtler tätig und sortieren die Waren vor, die die Fahrer auf ihren drei täglichen Touren zu Supermärkten und fast allen Bäckern der Region machen, um Lebensmittel zu den Menschen zu bringen, die bedürftig sind. Ab Montag öffnet die Tafel am neuen Standort Hochkamp 45, die offizielle Eröffnung wird zum bundesweiten Tafel-Tag am 28. September gefeiert.