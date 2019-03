„Die stille Reserve wird aktiviert“

Fast Vollbeschäftigung: Arbeitsagentur und Jobcenter Ostholstein präsentieren Arbeitsmarktbilanz 2018 und Ausblick 2019

von Alexander Steenbeck

20. März 2019, 16:37 Uhr

Zahlen, die fast an Vollbeschäftigung grenzen, gleichzeitig aber auch Sorgen über die zukünftige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: Arbeitsagentur und Jobcenter Ostholstein präsentierten gestern die Arbeitsmarktdaten 2018 und einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Es sei ein „ganz, ganz tolles Jahr“ gewesen, sagte Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung. Seit neun Jahren nehme die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stetig zu. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,1 Prozent und blieb damit unter Bundes- und Landesschnitt. Ostholstein habe sich „genial entwickelt“, so Dusch. Zuletzt waren vor 37 Jahren weniger Arbeitslose gemeldet.

Laut der aktuellsten Daten haben 61 484 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Ende Juni 2018 im Kreis Ostholstein gearbeitet – ein Plus von 1239 oder 2,1 Prozent.

Von den 5356 Arbeitslosen waren 2174 (-128 oder 5,6 Prozent) bei der Agentur für Arbeit und 3182 (-263 oder 7,6 Prozent) beim Jobcenter Ostholstein gemeldet. „Der Bezirk ist geprägt von einer hohen Saisonarbeitslosigkeit mit starken Zu- und Abgängen“, sagte Karsten Marzian, Geschäftsführer des Jobcenters Ostholstein. In allen Wirtschaftsgruppen nahm die Beschäftigung zu. Die stärksten Zuwächse verzeichneten die Bereiche Gastgewerbe (+257), Handel (+222), Dienstleistungen (+152) sowie Heime und Sozialwesen (+110).

Mit 78,3 Prozent der Beschäftigten ist der Dienstleistungssektor stärker ausgeprägt als im Landes- (75,2 Prozent) und Bundesschnitt (70,9 Prozent). Da die Gehälter im Dienstleistungssektor meist niedriger als zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe sind, sind auch die Bruttoarbeitsentgelte im Vergleich zu anderen Regionen entsprechend niedriger. 2017 verdienten Ostholsteiner im Schnitt 2636 Euro. In Schleswig-Holstein lag der Wert bei 2958 und im Bundesgebiet bei 3209 Euro. Gut für Menschen auf Jobsuche: „Wir gehen weg von einem Arbeitgebermarkt. Der Arbeitnehmer bestimmt zunehmend, wo und zu welchen Bedingungen er arbeitet“, so Dusch.

Sorge vor einem Konjunkturabschwung macht sich die Arbeitsagentur nicht: „Wie wir bereits in der Vergangenheit gesehen haben, ist unser regionaler Arbeitsmarkt nicht konjunkturgetrieben und hat weniger Höhen und Tiefen“, sagte Dusch. Die rund 5000 Betriebe in Ostholstein – 99 Prozent haben weniger als 100 Beschäftigte – würden sich zweimal überlegen, ob sie sich von jemandem trennen. „Der Markt ist zu eng“, so Dusch.

Kopfzerbrechen bereiten eher Fachkräftemangel und Nachwuchslücke. „Wir haben immer weniger Potenzial“, sagte Dusch mit Blick auf die rund 3000 Langzeitarbeitslosen im Kreis. „Qualifizierung wird ein Schwerpunkt unserer Arbeit in diesem Jahr sein“, sagte Dusch. Und das komme nicht nur den Langzeitarbeitslosen, sondern auch Frauen und älteren Arbeitnehmern zugute – oder wie Dusch es nennt: „Die stille Reserve wird aktiviert“

Weniger Arbeitslose, weniger Kosten: Die Agentur hat 2018 in Lübeck und in Ostholstein 120,7 Millionen Euro ausgegeben; 0,8 Millionen oder 0,6 Prozent weniger als 2017. Für 2019 wurden für Weiterbildung, Eingliederungszuschüsse, Aktivierung und berufliche Eingliederung, Förderung der Selbständigkeit oder spezielle Maßnahmen für Jugendliche bereits insgesamt 18,1 Millionen Euro veranschlagt.