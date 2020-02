Hintergrund : Die Stationen der Krankengymnastin Marion Behrens

von Michael Kuhr

28. Januar 2020, 13:04 Uhr

Mit 18 Jahren begann Marion Behrens (damals aus Flensburg) ihre dreijährige Ausbildung zur Krankengymnastin an der Kieler Lubinus-Klinik – nach zwei Jahren machte Marion Behrens ihr Staatsexamen und absolvierte ein weiteres praktisches Jahr. Ihr Anerkennungsjahr machte die Flensburgerin an der August-Bier-Klinik in Malente. Nach zehn Jahren als Krankengymnastin am Kreiskrankenhaus in Schleswig ging sie weitere zehn Jahre nach Ahrensbök in die Praxis von Monika Matzanke, mit der sie ab 1. November 1995 weitere zehn Jahre – diesmal aber in ihrer eigenen Praxis – in der Eutiner Schloßstraße zusammenarbeitet. 2005 stieg Monika Matzanke aus und Behrens-Tochter Manuela stieg als gelernte Physiotherapeutin ein. Sie blieb bis Februar 2014 und widmet sich jetzt ihren Kindern.