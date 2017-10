Die Städtebauförderung schüttet Rekordsummen aus

von Achim Krauskopf

erstellt am 31.Okt.2017 | 13:42 Uhr

Etwas mehr als 60 Millionen Euro stehen dieses Jahr in der Städtebauförderung zur Verfügung – so viel wie nie zuvor, meldete gestern Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Das Geld gehe an 42 Städte und Gemeinden für insgesamt 48 Fördergebiete. Neben der hohen Summe habe es auch noch nie so viele neu aufgenommene Maßnahmen gegeben, hieß es aus dem Innenministerium weiter, 28 Kommunen erhielten für 29 Gebiete mit der erstmaligen Programmaufnahme eine finanzielle und fachliche Unterstützung für ihre städtebauliche Weiterentwicklung.

Darunter ist die Gemeinde Malente: Für sie stehen 170 000 Euro bereit. Neu im Programm sind aus Ostholstein auch Ahrensbök mit der kräftigen Summe von 5,31 Millionen und Heiligenhafen (120 000 Euro). Die Stadt Plön ist zur Umgestaltung von Bahnhofsplatz und Lübecker Straße mit 120 000 Euro dabei.

Keine Überraschung ist, dass die Innenstadtsanierung in Eutin weiter gefördert wird (1,65 Millionen), ebenso sind die Sanierung der Arne-Jacobsen-Siedlung in Burgtiefe (231 000 Euro) und „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ von Neustadt (2,91 Millionen Euro) weiter dabei.