CDU: Plön ist eigentlich Pleite : Die Stadt braucht wieder Hilfe vom Land

Ratsversammlung verabschiedete am Donnerstagabend Haushalt der Stadt Plön mit einem Fehlbetrag von 1,77 Millionen Euro.

von Michael Kuhr

19. Dezember 2019, 23:58 Uhr

Plön | Die Weihnachtssitzung der Ratsversammlung am Donnerstagabend in der Schiffsthalaula war von großer Einmütigkeit geprägt. Nur in einem Punkt hatte die CDU für Diskussionen gesorgt: die veranschlagten 50.000 Euro für Planung und Umsetzung des Naturpark-Erlebnisortes an der Ölmühle sollten nicht ausgegeben werden. Die CDU setzte sich damit allerdings nicht durch.

Die Verabschiedung des Haushaltes stand im Mittelpunkt der Ratsversammlung. Während sich die Erträge auf 18,6 Millionen Euro belaufen, liegen die Aufwendungen bei 20,3 Millionen Euro, so dass ein Fehlbetrag von knapp 1,77 Millionen Euro entsteht. Der Fehlbedarf fiel damit um immerhin 344.700 Euro geringer aus, als eingeplant. Ein Beleg der Sparbemühungen in den Haushaltsberatungen.

Die Darlehen von 2,3 Millionen Euro werden für Investitionen und Investitionsförderungen eingesetzt. Die Stadt prognostiziert Fehlbedarfe in den nächsten Jahren von 1,6 Millionen (2021), 1,7 Millionen (2022) und 1,5 Millionen Euro (2023). Unverändert bleiben die Hebesätze mit 390 vom Hundert (Grundsteuer A), 425 vom Hundert für die Grundsteuer B und 390 vom Hundert für die Gewerbesteuer.

Stadtkämmerer Nikolas Titze geht davon aus, dass sich das Eigenkapital der Stadt auf rund 6,84 Millionen Euro beläuft – allerdings mit Stand vom Jahresabschluss 2016. Nach den noch zu erfolgenden Abschlüssen für 2017 und 2018 werde damit gerechnet, dass das Eigenkapital der Stadt Plön aufgezehrt ist. So scheint die Stadt Plön auch nicht in der Lage zu sein, finanzielle Erfordernisse für neue Aufgabenstellungen aufzufangen. Für 2014 bis 2016 gab es Fehlzuweisungen vom Land von 977.000 Euro. Allerdings werden ab 2021 auch die Einnahmen von rund 400.000 Euro aus Ascheberg fehlen, weil die Gemeinde eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Quickborn eingegangen ist.

„Wir bekommen für die Erledigung unserer Aufgaben vom Land rund 2,6 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen. Allerdings müssen wir auch 3,5 Millionen Euro an Kreisumlage zahlen“, klagte Bürgermeister Lars Winter. Aus der Grundsteuer werden 1,4 Millionen Euro, der Gewerbesteuer 2,4 Millionen Euro und dem städtischen Anteil an der Einkommensteuer 4,1 Millionen Euro eingekommen. Und dann, so Winter, hätten die Kommunen auch noch die Wahlversprechen der Landesregierung zur Kita-Reform zu zahlen. Plön werde rund 170.000 Euro mehr zahlen.

André Jagusch (CDU) erinnerte an Vorschauen auf den Haushalt 2020, in denen mal ein Fehlbetrag von 701.000 Euro prognostiziert worden sei. Jetzt seien 2,1 auf 1,7 Millionen Euro reduziert worden. Jagusch: „Plön ist eigentlich pleite.“ Der Rat hätte mit einer neuen Entschädigungsverordnung auf 13.000 Euro verzichtet. Jagusch wünschte sich vom Bürgermeister mehr Einsparvorschläge. Der CDU-Mann sprach den Verkauf der Schlossgarage und des städtischen Hauses am Schlossberg 12 an, um Einnahmen zu akquerieren. Der Personalkörper der Stadtverwaltung sei zu hoch und für den Erlebnisort an der Ölmühle gebe es keine Zahlen für die Folgekosten. Deshalb wollte die CDU mit einem kurzfristigen Antrag die 50.000 Euro für Planung und Umsetzung des Vorhabens eingespart wissen – erfolglos. „Das Vorhaben an der Ölmühle wird immer ein Provisorium bleiben“, sagte Jagusch. Die Stadt allein werde das Projekt nicht stemmen können. Ingo Buth (SPD) zeigte sich auch nicht restlos begeistert. Aber jetzt sollte mit dem Provisorium begonnen werden.

Thorsten Roth (SPD) freute sich, dass die Stadt ihren Haushalt so früh vorgelegt habe. Das sei nicht immer so gewesen. Durch den so sparsam wie möglich aufgestellten Etat komme der Wille zur politischen Gestaltung zum Ausdruck. Mit Blick auf das Vorjahr richtete Roth den Appell an die Kommunalaufsicht, keine Streichungen im Etat vorzunehmen. Damit sprach er auf die wieder veranschlagten 600.000 Euro für den Ankauf der ehemaligen Feuerwehrzentrale an der Ochsenkoppel und die damit verbundene touristische Entwicklung dieses Gebietes an. So könnte die Stadt ihre Immobilien am Schlossberg 12 verkaufen.

Stephanie Meyer (Grüne) sagte: „Wir wollen in Plön keinen Stillstand verwalten.“ Die auch von den Grünen im Land beschlossene Kita-Reform sei ein Maßstab für die Ansiedlung von Familien auch in Plön. Deshalb müsste in Plön die Kita-Versorgung ausgebaut werden. Plön sollte die Ochsenkoppel und das Gewerbegebiet am Behler Weg entwickeln.

Dirk Meußer (FDP) bewertete den vorgelegten Haushalt als zukunftsorientiert und verantwortungsvoll. Die Stadt brauche eine gute Verwaltung, denn den Kommunen würden von Bund und Land immer neue Aufgaben übertragen. Kirsten Hinrichsen (FWG-Plön) lobte die Stadtverwaltung als verantwortungsbewusst und kompetent. Doch: „Wachstum um jeden Preis ist nicht der Weg aus den schlechten Haushaltszahlen.“ Jörg Schröder (Linke) sieht im neuen Bürgerbüro eine „unbedingte Notwendigkeit“. Der Stellenplan spreche für die Fürsorgepflicht der Ratsversammlung für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.