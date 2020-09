Fürsorge im Kreis Plön : Die SPD will wieder zurück zur Gemeindeschwester

Dr. Bianca Lüßenhof: „Corona-Pandemie zeigt, dass diese Einrichtung dringender denn je benötigt wird.“

von Achim Krauskopf

11. September 2020, 16:32 Uhr

Plön | Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt im Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit und Soziales ein Konzept für die Einführung von „Gemeindeschwestern / Gemeindepflegern“ zu erarbeiten und den zuständigen Gremien des Kreistages zur Erörterung und Beschlussfassung vorzulegen.

Dr. Bianca Lüßenhop, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, sagte: „Wir alle erinnern uns gern an die Gemeindeschwestern in den früheren Jahren, die sich um kranke und bedürftige Menschen gekümmert haben.“ Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass diese Einrichtung dringender denn je benötigt werde.

Aus Sicht Lüßenhops ist es wichtig, bedürftigen Menschen besonders im ländlichen Bereich Hilfe anzubieten: „Diese Menschen sind oft nicht mehr so mobil, dass sie einen Arzt oder eine Apotheke aufsuchen können.“ Ihnen solle mit dieser Einrichtung auch die Selbständigkeit gestärkt werden. Das vor knapp drei Jahren in Rheinland-Pfalz angelaufene Modellprojekt „Gemeindeschwester plus“ zur präventiven Betreuung von alten Menschen, die noch keine intensive Pflege benötigen, könnte hier als Vorbild dienen. Ziel sei die Information über die Hilfen, die auch die kleinen Dinge des Alltags erleichterten, damit die älteren Menschen möglichst lange weiterhin gut in ihrer Wohnung oder ihrem Haus leben könnten, so die Kreistagsabgeordnete Christel Seick.

Fraktionsvorsitzender Kai Bellstedt: „Ergebnis muss es sein, die Heimpflege hinauszuzögern und insbesondere in ländlichen Bereichen eine Betreuung vor Ort sicher zu stellen, um den Betroffenen Ängste zu nehmen, denn Gemeindeschwestern sind wichtige soziale Bezugspersonen vor Ort.“