Ostholstein : Die SPD will Schulden abbauen

Ein neuer Fond unerstützt die Kommunen und Städte, bei denen die Finanzkraft unterdurchschnittlich ist.

von Achim Krauskopf

27. Dezember 2019, 17:12 Uhr

Eutin | Mit dem einstimmig beschlossenen Kreishaushalt sind zwei finanzielle Erleichterungen für die Kommunen auf den Weg gebracht: Die Kreisumlage wurde um 1,5 Prozentpunkte auf 33,5 % gesenkt und ein Strukturfonds von eine Million Euro eingerichtet, freut sich SPD-Fraktionschef Burkhard Klinke. Der Fond soll die Kommunen und Städte unterstützen, bei denen die Finanzkraft unterdurchschnittlich ist. „10 von 36 Städten und Kommunen bekommen keine Unterstützung aus dem Fonds, weil ihre Finanzkraft überdurchschnittlich ist“, so Klinke.

Die SPD Fraktion hatte angesichts des höheren Jahresüberschusses beantragt, den neuen Strukturfonds auf 1,5 Millionen Euro zu erhöhen. Der Antrag sei aber von der Mehrheit abgelehnt worden. Die SPD-Fraktion werde 2020 mit den SPD Fraktionsvorsitzenden in den Städten und Gemeinden im Kreis den Strukturfonds auf den „Prüfstand“ (Schulden, Investitionen) stellen.

Im Dezember wurde in Kiel das Kita-Reform Gesetz gegen die Stimmen der SPD- Landtagsfraktion verabschiedet. Klinke: „Die Kernziele der Reform, bessere Betreuungsqualität und finanzielle Entlastung von Eltern und Kommunen, wurden nicht erreicht.“ Der Antrag der SPD im Kreistag dazu sei von der Mehrheit im Kreistag nicht mitgetragen worden. Die SPD-Position: „Wir wollen die Beitragsfreiheit für Kita und Hort.

Klinke: „Opposition ist nicht immer Mist, sondern wichtig, sie ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie.“ Auch ohne Mehrheit im Kreistag habe die SPD in ihrer Oppositionsrolle mit ihren Anträgen und Anfragen viel im Kreis für die Bevölkerung bewegt und erreicht.

Seit diesem Schuljahr 2019/2020 müssten keine Schülerbeförderungskosten mehr bis Klasse zehn bezahlt werden. „15 Jahre haben wir dafür politisch gekämpft“, erinnert Klinke. Ebenfalls seit Jahren habe sich die Fraktion dafür eingesetzt, dass die Gemeinschaftsschüler durch einen Kooperationsvertrag einen Rechts-anspruch auf die Aufnahme in das Berufliche Gymnasium der Beruflichen Schule mit ihren verschiedenen Abschlüssen haben. Das sei jetzt auch umgesetzt worden.

Die SPD-Kreistagsfrakion habe sich in diesem Jahr mit verschiedenen Anträgen und Anfragen befasst oder Gespräche geführt: Sturmschäden in Ostholstein (Heiligenhafen-Antrag wurde abgelehnt), Schwimmunterricht in Sierksdorf (Zuschuss-Antrag wurde abgelehnt), Gebührenfreie Fahrt für Schüler ab 11. Klasse, Berufsschüler erhalten Bezuschussung von 25 Prozent (abgelehnt), Bezuschussung Seniorenticket (Antrag wurde zurückgestellt), Resolution: Tourismuskreis Ostholstein ohne Plastik (zurückgestellt), Resolution zur Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs (Zustimmung im Kreistag).

Außerdem: Digitalpakt – je eine Stelle für die Beruflichen Schulen Eutin und Oldenburg (Zustimmung), Beratung über einen Zuschuss zum Neubau der Tribüne im Schlosspark Eutin (noch nicht behandelt), Erweiterung der Geschäftsordnung um Aktuelle Stunde und Zwischenfragen zulassen (Zustimmung im Kreistag), Einrichtung einer Jugendberufsagentur in OH (Antrag zurückgestellt), Dauerhafte finanzielle Absicherung des Frauennotrufs Ostholstein (Zustimmung), Sozialstaffel für die Offenen Ganztagsschulen (Antrag abgelehnt).

Burkhad Klinke berichtet über folgende Anfragen: Kostenfreie HIV-Tests – Es betrifft uns alle , „Dritte Option“ – wie fit ist der Kreis Ostholstein, Kommunikationstechnik im Kreistag, Seniorenticket, Kita-Gesetz: Wie hoch wird die finanzielle Belastung für den Kreis OH sein?, Situation zur Schließung der Rettungswache – Malteser Hilfsdienst.

Seinen Ausblick auf 2020 eröffnet Burkhard Klinke mit den ständigen Themen in den Ausschüssen und im Kreistag: Feste Fehmarnbeltquerung und Schienenhinterlandanbindung, 380 KV Leitung, ÖPNV, Sana Klinik. „Wir lehnen das ökologische und ökonomische Wahnsinnsprojekt ab, wir wollen Seeluft statt Tunnelluft.“ Die SPD-Forderung bleibe: „Kein Arbeitsplatzabbau sowie die 1200 Arbeitsplätze mit den Tarifverträgen und den Standorten erhalten.“

Die SPD sei weiter ständig im Gespräch mit Ver.di und den Betriebsräten von Sana. Die SPD wolle den Ausbau der erneuerbaren Energie Windkraft. Der ÖPNV müsse kostenfrei sein und eine Alternative zum Auto werden.

Klinke: „Wir werden nicht müde, unsere zurückgestellten und abgelehnten Anträge wieder auf die Agenda zu setzen.“ Den zurückgestellten Antrag für einen Zuschuss von 25 Prozent an den Kosten einer Schülermonatskarte für die Schüler, die eine Oberstufe der Allgemeinbildenden Schulen oder Beruflichen Schulen besuchen sowie für Auszubildende, werde die SPD erneut einbringen.

Die Anträge „Sozialverträgliches Seniorentickets (72 Euro im Kreis OH monatl., Kreis Dithmarschen 49,50 Euro), Sozialstaffel an offenen Ganztagschulen und die Einrichtung einer Berufsagentur würden auch 2020 wieder aufgerufen. „Die Fraktion wird sich weiter dafür einsetzen, dass auch Geld bei der Bevölkerung ankommt, wie z. B. bei der Schülerbeförderung, beim Seniorenticket und bei der Sozialstaffel der offenen Ganztagsschule“, verspricht Klinke.

Die SPD wolle investieren, gestalten und Schulden abbauen. Klinke: „Wer zu wenig investiert, zahlt in Zukunft mehr.“ Niemand werde für soziale Gerechtigkeit kämpfen, wenn es die SPD nicht tue. „Wir werden als Opposition das Bündnis im Kreistag konstruktiv, kritisch und wenn nötig, hart in der Sache politisch begleiten und werden uns als Alternative zum Bündnis deutlich herausstellen“, verspricht Klinke.