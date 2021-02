Norbert Maroses und Gesine Stück einig : Die SPD in Kiel und Plön möchte „Hein Schönberg“ bald für Pendler zur Verfügung stellen

Der Steuerzahlerbund beklagte in seinem Schwarzbuch jedoch eine Verschwendung bei der Reaktivierung der Bahnstrecke für „Hein Schönberg“.

von Michael Kuhr

17. Februar 2021, 13:04 Uhr

Plön/Kiel | Die Sozialdemokraten in Plön und Kiel wollen „Hein Schönberg“ forcieren und damit den öffentlichen Personennahverkehr optimieren.„Die Hälfte aller Arbeitnehmer in Kiel kommt aus dem Umland – und meistens sitzen sie allein in ihrem Auto“, erklärten die beiden Kreisvorsitzenden Norbert Maroses (Plön) und Gesine Stück (Kiel). Und weiter: „Wenn wir mehr schnelle und komfortable ÖPNV-Verbindungen mit den Umlandgemeinden schaffen, reduzieren wir die Staus und verbessern die Luftqualität.“

Deswegen sei die Reaktivierung der „Hein Schönberg“-Linie ein entscheidender Schritt, der schneller vorangetrieben werden müsse. Die bessere Anbindung von Schönkirchen, Probsteierhagen, Passade, Fiefbergen und Schönberg werde zum einen das Kieler Straßennetz entlasten. Zum anderen werde sie die Pendler schneller und umweltfreundlicher in die Stadt hinein- und wieder nach Hause bringen.

„Wir haben bereits 2019 in einer Resolution an das Land deutlich gemacht, dass für die dringend notwendige Verkehrswende eine zügige Reaktivierung nötig ist“, sagten Stück und Maroses. Täglich pendelten etwa 17.000 Bürger aus der Region. „Durch die Reaktivierung wird auch das Ziel der Bundesregierung erreicht, den Schienenverkehr bis 2030 zu verdoppeln“, ergänzen der Fraktionsvorsitzende der SPD im Plöner Kreistag, Kai Bellstedt, und Norbert Maroses.

Insbesondere helfe die bessere Bahnverbindung, das Kieler Ostufer und den Theodor-Heuss-Ring vom Autoverkehr zu entlasten. “Um ein möglichst optimales Angebot zu bieten, muss auch eine halbstündige Taktung erneut geprüft werden“, erläutert Gesine Stück. Seit der Eröffnung des Abschnittes vom Hauptbahnhof bis Oppendorf im Jahr 2017 habe es nur wenige Fortschritte gegeben.

Die beiden SPD-Kreisvorsitzenden fordern daher die Landesregierung auf, das Bauprojekt zu priorisieren, um eine Fertigstellung bis 2025 sicherzustellen. Auf Kieler Stadtgebiet sind die Bauarbeiten abgeschlossen. „Jetzt muss dringend das Tempo erhöht werden, damit zügig mehr Menschen aus dem Kieler Umland die Möglichkeit haben, umzusteigen. Vielleicht hilft es dem Verkehrsminister, wenn das Kind einen anderen Namen bekommt: Dann versteht er, dass es sich nicht um eine touristische Bimmelbahn handelt, sondern um ein leistungsfähiges Verkehrsmittel mit Zukunftspotenzial. Wie wäre es mit Schön-Schnell-Kiel-Bahn“, schlagen Maroses und Stück vor.

Der Steuerzahlerbund beklagte in seinem Schwarzbuch allerdings eine Verschwendung bei der Reaktivierung der Bahnstrecke für „Hein Schönberg“.