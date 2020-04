Dublizität der Ereignisse : Die „Spanische Grippe“ wütete auch in Eutin

Selbst Badeorte an der Ostseeküste wurden von Ostern bis 15. Juli 1919 gesperrt, weil es keine Nahrung für die Gäste gab.

von Michael Kuhr

08. April 2020, 21:51 Uhr

Eutin | Vor 100 Jahren beschäftigte die Spanische Grippe die Menschen in der Welt. Waren während des Ersten Weltkrieges etwa 17 Millionen Menschen getötet worden, raffte die Pandemie weltweit bis zu 50 Millionen Menschen dahin. Die Spanische Grippe zählte mit ihren drei Wellen zu den weltweit schlimmsten Grippe-Pandemien, die auch an Eutin nicht spurlos vorbeizog.

Doch im damaligen Anzeiger für das Fürstentum Lübeck, dem heutigen Ostholsteiner Anzeiger, wurden die Erfolge an der Westfront des Ersten Weltkrieges bejubelt. Die Spanische Grippe passte offenbar nicht ins Bild und fand redaktionell keine Bedeutung. So half die Historikerin Regine Jepp mit Daten aus ihrem Archiv über Eutin aus jener Zeit.

Es gibt heute weder Relikte noch Denkmäler der Spanischen Grippe in Eutin und nur wenig Fotos der tödlichen Grippewelle. Verluste im Krieg, Unterernährung, Entbehrungen und die schwere Grippewelle hatten die Kräfte der Menschen schon so sehr beansprucht. Und dann kam auch noch diese schwere Pandemie. In der deutschen Presse durfte nicht über Erkrankungen an der Kriegsfront berichtet werden, wohl aber ab Anfang Juni 1918 – auch auf den ersten Seiten der Zeitungen – über zivile Opfer. In Deutschland wurde die Spanische Grippe gelegentlich „Blitzkatarrh“ oder „Flandern-Fieber“ genannt.

In Eutin könnte man vorsichtig die Anzahl der Todesanzeigen als Indikator für die Folgen der Spanischen Grippe zu Hilfe nehmen. Ab 1921 hat im Jahresvergleich die Zahl der Toten in Eutin mit noch 169 um ein Viertel zu den Vorjahren 1917 bis 1919 abgenommen, berichtete Regine Jepp. Aber in dieser Zeit war eben auch der Erste Weltkrieg.

So wird im Anzeiger für das Fürstentum Lübeck erstmals im September 1917 von „Kriegskrankheiten“ und am 2. Juli 1918 über die „Spanische Krankheit“ geschrieben. In schwieriger Zeit werden in Eutin Lebensmittel und Lebensmittelzulagen für Kranke gesucht, es wird von Krankengebäck – Weizenbrot mit Zwieback – geschrieben. Aber auch fallen reihenweise Veranstaltungen wegen der Erkrankung von Künstlern aus und sowohl beim Fernsprechamt und beim „Anzeiger“ ist um März 1920 jeweils die Hälfte der Belegschaft wegen Grippe ausgefallen, findet Regine Jep in ihrem Archiv heraus. Die Schlachter bieten Speck für die Krankenversorgung in Eutin auch für Lungenerkrankte an. Der Stadtmagistrat weist den Eutiner Kranken Bienenhonig der Imker aber auch Zwieback und Kekse zu.

Parallel zur Spanischen Grippe blickt Eutin während des Ersten Weltkrieges und auch danach düster in die Zukunft. Der OHA schaute sich das Osterfest vor 100 Jahren in Eutin in seinem Archiv an. Themen des Ersten Weltkrieges bestimmen den Inhalt des damaligen Anzeigers für das Fürstentum Lübeck vom Karfreitag (29. März 1918). Es wird aber auch die Hungersnot in Deutschland deutlich: „Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich am Vaterlande“, steht da hervorgehoben. „Hamstern“ gab es übrigens vor über 100 Jahren auch: Bei einem Bäcker in Hamburg wurden weit über 100 Zentner Kaffee in einem Versteck entdeckt und dem Kriegsausschuss zur Verteilung überstellt. Wichtig war nach Ostern die Veröffentlichung der „Mobilmachung des Metalls der Einrichtungsgegenstände“. Die Eutiner Haushalte mussten Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen, Aluminium und Zinn abgeben – zum Bau von Waffen für die Soldaten an der Front. Möglicherweise sterben schon viele Soldaten an der Front nicht an Schusswunden, sondern an der Spanischen Grippe.

1919 hatten die Jubelmeldungen des Ersten Weltkrieges in der Zeitung deutlich abgenommen. Es wurde sogar in einer kleinen übersehbaren Meldung bekannt gegeben, dass von sieben deutschen U-Booten in England auf See sechs bei Sturm „verloren gingen“. Dublizität der Ereignisse: Die mecklenburgischen Badeorte werden bis zum 15. Juli 1919 gesperrt, beschloss das mecklenburgische Staatsministerium. Veranlassung seien die zu erwartenden Ernährungsschwierigkeiten. Die vielen bereits besiedelten Quartiere werden rückgängig gemacht. Ob nach dem 15. Juli die Strände wieder geöffnet werden, sollte von der Beschaffung von Lebensmitteln für die Badegäste abhängig gemacht werden.

Auch die Eutiner werden von den Kriegsgewinnern bis zur Unterzeichnung des Friedensvertrages ausgehungert. Es war so schlimm, dass die Hühnerhalter verpflichtet wurden, für jedes Huhn eine bestimmte Anzahl an Eiern abzugeben. An der Elbe liegen 110 Fischerboote in den Häfen, in Hamburg fahren keine Straßenbahnen mehr und zwischen Eutin und Lübeck nur noch weniger Züge, weil es wegen der Streiks der Bergbauleute keine Kohlen gibt. In Eutin herrscht eklatante Wohnungsnot – es gibt neben Wohnungsbelohnungen sogar Auszugsprämien. Sie werden als „Errungenschaften der Kriegszeit“ verkauft.