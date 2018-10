von Michael Kuhr

22. Oktober 2018, 17:50 Uhr

„Die Rückkehr des Wolfes in die Kulturlandschaft – eine gesellschaftliche Herausforderung“ ist das Thema eines Vortrages, der im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nachtgeflüster“ am Freitag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr im Naturpark-Haus gehalten wird. Referent ist der Wolf-Expert Dr. Norman Stier. Aktuelle Meldungen zeigen, dass Wölfe allmählich zu einem festen Bestandteil der Umwelt werden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den neuen wilden Nachbarn wird deshalb für das Zusammenleben von Mensch und Tier immer wichtiger. Er spricht über die Lebensweise der Tiere, ihre Herkunft, die Wanderungen und aktuelle Vorkommen in Schleswig-Holstein. Der Eintritt ist frei.