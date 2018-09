Die Rote Laterne brennt weiter in Malente

Fußball-Verbandsliga Ost: VfR Laboe nimmt desolat spielenden TSV Malente nach allen Regeln der Fußballkunst auseinander

von Harald Klipp

30. September 2018, 22:28 Uhr

Der TSV Malente hat in der Fußball-Verbandsliga weiter die Rote Laterne in Händen. Gegen den VfR Laboe setzte es nach einer desolaten Vorstellung eine ebenso herbe wie verdiente 0:6(0:3)-Schlappe. „Bei uns ist eindeutig der Wurm drin. Da fehlt jegliches Selbstvertrauen“, räumte TSV-Sprecher Björn Kurr nach dem Schlusspfiff ein.

Trainer Stefan Schümann trat erneut mit dem letzten Aufgebot an. Gleich elf Spieler fehlten aus unterschiedlichen Gründen. Die Malenter wollten aus einer sicheren Defensive heraus über ein schnelles Umschaltspiel zum Erfolg kommen. Die Marschrichtung wurde allerdings bereits in der vierten Minute über den Haufen geworfen, als der VfR Laboe nach seinem ersten Angriff in Führung ging. Nach einer scharfen Hereingabe schoss der überragende Jan-Patrick Wemmer mühelos zum 1:0 für die Gäste ein. Auf der Gegenseite setzte Janis Otte seinen Schuss über das Tor. In der zehnten Minute hatte Lars Kurr eine Großchance, als er mit Otte frei vor dem Gäste-Tor zum Abschluss kam, der schwache Schuss jedoch eine sichere Beute von Torwart Kevin Kirchner wurde.

Mit einem Doppelschlag in der 22. Und 24. Minute zog Laboe auf 3:0 davon. Die Malenter Abwehr bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, so dass Rene Puls aus kurzer Distanz einschoss. Kurz darauf fälschte Philipp Bimberg eine Freistoßhereingabe ins eigene Netz ab. Jetzt gingen bei den Malentern die Köpfe runter, es fehlte jegliche Körperspannung. Die Gäste brauchten sich nicht sonderlich anstrengen, um die Partier zu kontrollieren. So hätte es bereits zur Halbzeitpause deutlicher stehen können.

Auch im zweiten Durchgang zeigten die Malenter wenig Gegenwehr, ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage war nicht zu erkennen. Zudem schlichen sich immer wieder leichte Fehler ein, selbst Kurzpässe kamen nicht an. So war ein Lattentreffer durch Bimberg die einzige nennenswerte Chance, um das Resultat freundlicher zu gestalten. Auf der Gegenseite wirbelte vor allem Pascal Puls die Malenter Defensive durcheinander und setzte Jan-Patrick Wemmer im wieder in Szene. Wemmer war es auch, der mit einem Hattrick in der 48., 77. und 86. Minute das Ergebnis auf 6:0 für die Gäste schraubte.

„Heute passte einfach wenig zusammen. Wir waren meist gedanklich zu spät, haben kaum nachgesetzt. Es fehlten viele einfache Dinge. Da gibt es nichts zu beschönigen“, sagte Kurr, der ausdrücklich das Schiedsrichtergespann um Jashua Anderson lobte.