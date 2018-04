Die Region startet in den Mai

Von Bosau bis Vinzier: Die Veranstaltungen zum Frühlingsbeginn im Überblick

von Alexander Steenbeck

27. April 2018, 16:55 Uhr

In Bosau trifft sich das Dorf zum Maibaumrichten am Montag, 30. April, um 18 Uhr am Haus des Kurgastes. Der Dorfvorstand hofft auf viele Helfer und danach ein geselliges Beisammensein mit Essen und Trinken.

Am 30. April kann in Fassensdorf wieder in den Mai getanzt werden. Veranstaltet wird dieses Fest durch die Freiwillige Feuerwehr Fassensdorf. Bevor es dann ab 19 Uhr zur Festwiese zum Maifeuer geht, wird um 18.30 Uhr der Maibaum auf dem Dorfplatz bei der Bushaltestelle gerichtet.

Die Freiwillige Feuerwehr Grebin stellt am Montag, 30. April, ab 18.30 Uhr einen Maibaum auf dem Dorfplatz vor dem Grebiner Krug auf. Neben Getränken und Grillspezialitäten werden die Kinder aus dem Kindergarten „Die kleinen Strolche“ einige Aufführungen darbieten. Der Bürgermeister der Gemeinde Grebin, Klaus Pentzlin, wird nach dem Aufstellen des Maibaumes seine Abschiedsrede halten, da er nicht wieder für die Gemeindevertretung kandidiert und seine Amtszeit im Juni endet.

Das Maifeuer wird am 30. April um 19 Uhr am Parkplatz Selmsdörp entfacht. Dazu gibt es Verpflegung und Musik. Kinder können an einem kleinen Feuer Stockbrot backen.

Das Maibaumrichten des Kyffhäuserbundes in Kasseedorf beginnt am Dienstag, 1. Mai, um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem Schulhof. Das Richten beginnt um 11 Uhr. Danach wird gegrillt.



Die heilpädagogische Wohneinrichtung „Fünf Linden“, Hauptstraße 25, lädt am Montag, 30. April von 15 bis 17 Uhr zum „Maifeuer am Nachmittag“ ein. Bürgermeister Hans-Alfred Plötner wird das Maifeuer um 15 Uhr anzünden. Geboten werden dazu Spiele, Stockbrotbacken, Kaffee und Kuchen und Zauberei, Jonglage und Comedy, präsentiert durch „Hironimus“.



Das Maifeier des Gemeinde-Jugendrings findet am Dienstag, 1. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf der Festwiese im Niendorfer Hafen statt. Die Jugendgruppen präsentieren sich mit verschiedenen Aktivitäten zum Mitmachen und Infos sowie Speisen und Getränke.

Am 1. Mai feiert die Dorfschaft Pönitz wieder von 11 bis 14 Uhr auf dem Platz vor dem Museum in Pönitz ihr traditionelles Maibaumfest. Der Dorfvorstand organisiert mit dem Verein „Feste rund um Pönitz“ ein buntes Fest. Die Freiwillige Feuerwehr Pönitz stellt den Maibaum um 11 Uhr auf. Neben Vorführungen und Musik gibt es Suppe, Grillwürste und ein Kuchenbuffet sowie Maibowle. Auch das Museum wird geöffnet sein und kann besichtigt werden.

Der Dorfvorstand Süsel lädt zum Maibaumrichten am 1. Mai ab 13 Uhr in der Grillkuhle am Süseler Baum ein. Für Musik und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gegen Abend wird ein kleines Maifeuer angezündet.

Der Griebeler Sportverein lädt zum traditionellen Maifeuer am

Montag, 30. April, ab 19 Uhr auf dem Sportplatz in

Vinzier ein. Gemütliches Zusammensein für Groß und Klein mit Maibock und

Leckeres vom Grill wird

geboten. Eingeladen sind

alle Vereinsmitglieder, Nachbarn und Gäste aus

nah und fern. Der Eintritt ist frei.