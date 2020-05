Ostholstein : Die Polizei zeigt die Auswirkungen der Corona-Krise auf

Insgesamt r Rückläufige Zahlen – nicht jedoch bei der Kriminalität.

17. Mai 2020, 14:13 Uhr

Eutin/Kiel | Die Auswirkungen der Corona-Krise lassen sich auch beim Blick auf das Geschehen im Straßenverkehr, aber auch bei den Zahlen zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ablesen. Denn durch die Kontaktbeschränkungen und vor allem der Forderung, zu Hause zu bleiben, waren seit Mitte März weniger Menschen unterwegs als sonst.

Die Landespolizei hat dazu auf OHA-Nachfrage entsprechendes Datenmaterial bereitgestellt. „Insgesamt haben wir einen deutlichen Rückgang der Verkehrsunfallzahlen um 50,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch ein deutlich geringeres Verkehrsaufkommen, das betrifft auch den Tourismus-Bereich“, sagte Marcel Schmidt, Pressesprecher des Landespolizeiamts.

Zwischen dem 16. März und dem 10. Mai – also im Zeitraum des sogenannten Corona-Shutdowns – registrierte die Polizei im Kreis 431 Unfälle. Im gleichen Zeitraum 2019 waren es 876 gewesen.

Großteil des Auto-Verkehrs entfiel

Und das ist im Grunde auch nicht verwunderlich: Viele Ostholsteiner arbeiteten von Zuhause aus, die Touristen durften Schleswig-Holstein nicht betreten, Restaurants, Hotels und Co. hatten geschlossen. Allein die Fahrten zum Zwecke von Freizeitaktivitäten und Erledigungen haben laut einer Studie im Auftrag des Verkehrsministeriums aus dem Jahr 2017 einen Anteil von etwa 32 Prozent des Pkw-Verkehrs in Deutschland. Diese Fahrten sind zwischen März und Mai weitestgehend entfallen. Deutlich eingeschränkt waren auch Fahrten zur Arbeit (sie haben einen Anteil von 23 Prozent) und dienstliche Fahrten (19 Prozent). Damit war ein Großteil des Auto-Verkehrs von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie betroffen.

Deutliche Zunahmen bei Betrügereien

Ein anderes Bild ergibt sich hingegen bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Erstmals seit Mitte März ist die Zahl der Straftaten in Ostholstein und Schleswig-Holstein insgesamt wieder angestiegen. „Die allgemeine Kriminalitätslage hat zwar noch nicht wieder das Niveau des Vorjahres erreicht, aber es gibt deutliche Zunahmen bei einzelnen Deliktsgruppen“, sagte Schmidt. Dies betreffe vor allem die Gruppe der Betrugsdelikte. „Da viele Menschen in Zuge der Corona-Krise vermehrt Waren online bestellen, besteht hier ein erhöhtes Risiko, Opfer eines Waren- oder Warenkreditbetrugs zu werden. So gehen bei der Polizei vermehrt Anzeigen zu sogenannten Fake-Shops ein“, so Schmidt weiter.

Aber nicht alle Bereiche der Kriminalität erfuhren einen Anstieg: Die Fallzahlen der Eigentumsdelikte wie Ladendiebstahl, Einbrüche in Gewerbebetriebe oder Wohnungen sind dagegen weiterhin rückläufig. Dies gilt nicht nur landesweit, sondern auch für Ostholstein. Auch die Fallzahlen im Deliktsfeld Häusliche Gewalt stagnieren seit Anfang März in Schleswig-Holstein auf niedrigem Niveau. „Bei der Betrachtung des Hellfeldes, also der polizeilich bekannten und angezeigten Fälle, muss man jedoch auch beachten, dass das Anzeigeverhalten derzeit aufgrund der besonderen Situation durch weniger Sozialkontrolle beeinflusst wird“, sagte Schmidt mit Blick auf Freunde, Verwandte, Ärzte, Betreuer. Darüber hinaus fehlen Ausweichmöglichkeiten für Betroffene. Auch dieser Umstand habe möglicherweise Einfluss auf das Anzeigeverhalten.

Zahlen bilden lediglich Trend ab

Die Zahl der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz – Ordnungswidrigkeiten und Straftaten – bewegt sich in Ostholstein auf niedrigem Niveau, sagte Schmidt, ohne jedoch genauere Zahlen nennen zu können. Denn: „Es stehen derzeit noch keine qualitätsgesicherten Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik zur Verfügung. Eine Lagebewertung auf der Datenbasis des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems ist nicht abschließend und daher nur von eingeschränkter Aussagekraft“, so Schmidt. Die Zahlen bilden somit lediglich einen Trend ab, der nicht die gesamte Lage darstellt.