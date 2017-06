Die Ostsee als Marke festigen

vergrößern 1 von 1 Foto: röhlk 1 von 1

Welche Eigenschaften stehen für die Region an der Ostsee und machen sie zu einer unverwechselbaren Marke? „Die Ostsee ist unbeschwertes Leben“, lautet die Kernthese, mit der der Verband Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) in Zukunft verstärkt werben will. Vor rund 35 OHT-Mitgliedern bei der Jahresversammlung im Plöner Schloss entwickelte Tourismus-Experte Florian Bauhuber vom Büro „Tourismuszukunft“ die Strategie. „Wer keine Marke ist, geht unter“, nannte er, der den OHT bei der Entwicklung begleitet, als weitere Eigenschaften neben dem zentralen „unbeschwert“ die Adjektive „erfrischend neu, facettenreich, ehrlich und freundlich.“ Die Digitalisierung erfordere ein verändertes Marketing. Um im Internet auffindbar für Urlauber zu sein, müssten die Anbieter ihre Daten strukturiert zur Verfügung stellen, um nicht von Google herausgefiltert zu werden. Denn: „Google definiert, welche Reiseziele in Schleswig-Holstein relevant sind“, so Bauhuber. Keine andere der 150 touristischen Regionen, die sein Unternehmen begleitet, definiere sich mit dem zentralen Begleitwert „unbeschwert“, ihm sei keine bekannt, trat Bauhuber einem Einwurf aus dem Publikum entgegen, das Adjektiv treffe doch auf alle zu und sei kein Alleinstellungsmerkmal.

„Der Marketing-Beirat ist bereit, in die Zukunft zu gehen“, kündigte OHT-Geschäftsführerin Katja Lauritzen an, digitale Möglichkeiten gemeinsam mit den Lokalen Tourismusorganisationen (LTO) und den Mitgliedern in weiteren Workshops zu erarbeiten. Was die Zahlen für 2016 angeht, ist die Region Spitzenreiter im landesweiten Vergleich. Gestiegene Übernachtungszahlen hatte Vorstandsvorsitzende und Landrätin Stephanie Ladwig in ihrem Jahresbericht parat. Für den Bereich Ostsee habe es einen weiteren Zuwachs in Folge von 5,3 Prozent auf 13,18 Millionen Übernachtungen gegeben. Die Holsteinische Schweiz legte nicht zuletzt wegen der Landesgartenschau Eutin um 6,4 Prozent zu. (Zum Vergleich: Schleswig-Holstein insgesamt plus 4,1 Prozent). Auch in der Nebensaison bis April 2017 verzeichnete die Ostsee plus 9 Prozent bei den Übernachtungen (Holsteinische Schweiz plus 0,6 Prozent/Land plus 6,8) und bei den Ankünften plus 10,3 Prozent (Holsteinische Schweiz plus 0,9 Prozent/ Land plus 7,5). Die Kampagne „Winterschöne Ostsee“ rücke das Potential der Nebensaison in den Blick. Bis Ende 2018 würden rund 7100 neue Betten in der Region entstehen, da die Investitionsbereitschaft der Mitglieder und privater Investoren anhalte. Neben gezieltem Marketing in Düsseldorf, Hannover, Bielefeld und Hamburg wirbt der OHT verstärkt in Dänemark.

Plöns Bürgermeister Lars Winter verwies in seinem Grußwort auf Bebauungspläne, die man auf den Weg gebracht habe, um für Hotel-Investoren attraktiv zu sein. „Wir machen die Planungen, um das touristische Geschäft zu beleben und um der Ostseeküste Tagesbesucher zuzuführen, die in Plön übernachten“, schmunzelte der Verwaltungschef. Der neue Schönberger Bürgermeister Peter Kokocinski ist kraft Amtes neues Mitglied im OHT-Vorstand. Gorm Casper, Geschäftsführer der Tourismus Agentur Flensburger Förde und Cora Brockmann vom Tourismus-Service Schönberg wurden neu in den OHT-Marketingbeirat gewählt wie auch Thorsten Brandt, Tourismusdirektor in Kellenhusen.