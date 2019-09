Fridays for Future der „Ostholsteiner“ : „Die Ostholsteiner“ im Klimastreik

Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung demonstrierten am Freitag bei sich in Eutin und Oldenburg für mehr Klimaschutz.

von Achim Krauskopf

20. September 2019, 15:23 Uhr

Eutin | Über 100 Mitarbeiter mit und ohne Beeinträchtigung haben gestern Morgen in den beiden größten Einrichtungen der Ostholsteiner, den Werkstätten in Eutin und Oldenburg, kurzzeitig die Arbeit niedergelegt. Sie wollten, wie viele Menschen weltweit, die verantwortlichen Politiker von der lokalen bis hin zur internationalen Ebene und besonders das Berliner Klimakabinett und die UN-Vollversammlung in New York zu konkretem Handeln für den Klimaschutz auffordern. In Eutin betonten Werkstatt-Rat Christian Blunck und Geschäftsführer Reinhard Sohns die Bedeutung und die Gefahren des Klimawandels für die Menschheit sowie die Notwendigkeit, schnell zu handeln.