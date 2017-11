Die Neue Rechte pflegt ein elitäres Bewusstsein

vergrößern 1 von 1 Foto: ros 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Nov.2017 | 14:15 Uhr

Der Historiker und Journalist Volker Weiß, Autor des für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominierten Buches „Die autoritäre Revolte – Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes“, war Mittwochabend in der Kreisbibliothek zu Gast. Es war die zweite Sachbuchlesung in diesem Jahr, zu dem der Förderkreis Kreisbibliothek und die Bibliothek eingeladen hatten, organisiert hatte sie Rainer Jahnke aus Röbel.

Volker Weiß stellte sein Buch schmunzelnd als „Beifang“ vor, also als Nebenprodukt seiner historischen Forschung. Sein Hauptinteresse gilt der Weimarer Republik und davor dem Kaiserreich.

Dabei ist sein Ansatz weder soziologisch, noch pädagogisch oder politologisch, sondern rein historisch. Und er erklärt, dass er wie ein Archäologe Schicht für Schicht die Verbindung der Neuen Rechten zu den 20er Jahren und das breite internationale Netzwerk in der heutigen Zeit freilegen werde.

Und dann ist er gar nicht mehr aufzuhalten. Er liest, spricht frei über seine Forschung und deren Ergebnisse, beantwortet ein paar Fragen, liest wieder aus seinem Buch und berichtet weiter. Das ist eine solche Fülle von Informationen, dass das Bedürfnis wächst, das alles zum Nachlesen mitzunehmen.

In beinahe zwei Stunden entwickelt er das Bild einer Neuen Rechten, die ein elitäres Bewusstsein pflegt, die nicht über Stammtische Mitglieder rekrutiert, sondern über Hochschulen, besonders über studentische Verbindungen und das Offizierskorps der Bundeswehr, und deren erklärtes Ziel es ist, einen autoritären Ständestaat an Stelle der Demokratie zu etablieren.

Dabei macht er sichtbar, dass der von der Rechten als Feind dargestellte Islam nicht tatsächlich das ist, was seitens Rechtsaußen als Widersacher empfunden wird. Das ist einerseits generell alles Fremde, wozu auch der so genannte Amerikanismus gehört, und andererseits der Liberalismus an sich, also „der Feind“ im eigenen Land. Das bedeutet, dass alle westlichen Errungenschaften, alle Werte wie Freiheit, Gleichstellung der Frau, Demokratie und Humanismus keine Gültigkeit mehr hätten, wenn die neue Rechte an Macht gewänne.

Seine Lesung endete mit dem Männerbild des Jack Donovan, einem US-amerikanischen Autor der „alternativen Rechten“, das sich letztendlich an der „Bande“ als dem „Kern des Männlichen“ und dem damit verbundenen Rollenbild aus der Zeit des Neandertalers orientiert. Da schüttelte es die etwa 30 Zuhörer vor Lachen – zu zehn Prozent ob solcher Absurdität, zu neunzig Prozent aber, weil dieses Gedankengut so schrecklich wie unglaublich ist.