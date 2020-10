Gemeinde Bosau : Die neue L 306 lässt in Hassendorf keinen Platz für einen Gehweg

In der Gemeinde Bosau hat die Zeit der Aufarbeitung begonnen: FDP-Gemeindevertreter Holger Marohn erhebt schwere Vorwürfe gegen Planerin der Gemeinde

von Michael Kuhr

23. Oktober 2020, 14:03 Uhr

Hassendorf/Bosau | Mit dem Blick auf die neue Ortsdurchfahrt im Zuge der L 306 ist den Hassendorfern schon lange das Lachen gehörig vergangen. Aber auch in der zwei Steinwürfe entfernten Gemeindeverwaltung jubelt man nicht gerade über das Geschehene. Bei der Planung der Landesstraße ist wohl so einiges schief gelaufen. Der Gemeinde sind Zusatzkosten von über 300.000 Euro entstanden. Bis jetzt. Der fehlende Fußweg ist eines der Probleme. Doch unter der Straße geht es um die geordnete Ableitung des Oberflächenwassers. In Bosau beginnt die Zeit der Aufarbeitung.

Auf Initiative der Bosauer FDP hatte sich Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz in Hassendorf informieren lassen und über sein Büro Fragen an den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein gestellt. In dem unserer Zeitung vorliegenden LBV-Vermerk geht der Bauträger auf den Ablauf der „grundhaften Sanierung“ ein, aus der im Planungsverlauf sogar eine „grundhafte Erneuerung“ und am Ende viel versäumt wurde. Das Fazit in Sachen Fußweg in dem Vermerk: „Es steht leider nicht genug Fläche zur Verfügung, um einen ordnungsgemäßen Gehweg auf beiden Seiten herzustellen.“ Das sei den Beteiligten in Bosau bekannt.

Zur Vorgeschichte: Die Gemeinde Bosau sei am 7. August 2018 über die in Hassendorf geplante Maßnahme informiert worden, heißt es in dem Vermerk an den Minister. Es ging um zwei Bauabschnitte 2018 und 2019. Auch einem Mitarbeiter des Amtes Großer Plöner See aus der Gemeinde Bosau sei vor Ort die Baumaßnahme erläutert und klargestellt worden, dass die Gemeinde selbst in der Ortsdurchfahrt für Fußwege und Einrichtungen der Straßenentwässerung zuständig sei.

Eine wesentliche Rolle in der Kette der Unannehmlichkeiten könnte nach Meinung des Bosauer FDP-Gemeindevertreters Holger Marohn die Planerin Viebrock aus Engelau, eine langjährige Planerin der Gemeinde Bosau, spielen. Wie es der Zufall so wollte, war sie auch als Planerin des LBV.SH in Hassendorf beauftragt – sollte, so ihre Kritiker, also die Befindlichkeiten beider Seiten kennen. Eben auch, dass schon seit Jahren die gesamte Oberflächenentwässerung in Hassendorf völlig marode und dringend erneuerungsbedürftig sei.

Doch offensichtlich ungeachtet dessen waren die Straßenbauarbeiten fortgeführt worden. Die Planerin hatte nach dem vorliegenden LBV-Vermerk sogar dazu geraten, „aufgrund der fehlenden hydraulischen Berechnung des Regenwasserkanals von einer kompletten Kanalerneuerung abzusehen“. Im weiteren Verlauf der Angelegenheit soll das selbe Planungsbüro die Gemeinde Bosau darauf hingewiesen haben, dass „bei einer frühzeitigen Entscheidung für eine Erneuerung des Regenwasser-Kanals nicht unerhebliche Kosten hätten vermieden werden können“. Planerin Silvia Viebrock reagierte völlig überrascht und sagte dazu auf OHA-Anfrage: „Die Aussagen, die ich dort getroffen haben soll, sind völlig falsch protokolliert und dargestellt und aus dem Zusammenhang gerissen.“

Der LBV bestätigte dem Verkehrsminister in seinem Vermerk allerdings, dass die Gemeinde Bosau insbesondere in Bezug auf die Straßenentwässerung keine Wünsche geäußert habe. „Im Folgenden wurde die Gemeinde auch während der Baumaßnahme wiederholt vom LBV aufgefordert, die Leitungen prüfen zu lassen“, heißt es weiter. Es sei bezweifelt worden, dass die Leitungen intakt seien. Holger Marohn verweist auf ein Protokoll vom 6. Mai 2020 und sagte: „Die Gemeinde hat eine Untersuchung erst mehrfach und über Wochen verschoben. Und als diese dann nach Beginn der Bauarbeiten durchgeführt wurde, waren die Rohre so von Wurzeln durchzogen, dass die Befahrung mit einer Kamera abgebrochen werden musste. Die Gemeinde sei aber bei ihrer Haltung geblieben, die Leitung nicht erneuern zu lassen. Und wie erwartet sei die Leitung beim Zusammenschluss der Anschlüsse zusammengebrochen.

Dann musste es offensichtlich ganz schnell gehen und es wurden Arbeiten für eine ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung vergeben. Außerdem wurde vor Ort beschlossen, dass die Gemeinde anstrebe, im östlichen Gehweg später einen neuen Regenwasser-Kanal herzustellen. „Allerdings ohne Beschlüsse der Bosauer Gemeindevertretung“, kritisiert Holger Marohn.

In Bosau wird jetzt nach den Verantwortlichen geschaut, denn es ist eine Menge Geld zu bewegen. Als die Gemeinde Bosau noch ihre Wünsche einbringen sollte, war Bosaus ehemaliger Bürgermeister Mario Schmidt gefragt. Sein späterer Nachfolger, Eberhard Rauch, war zu dem Zeitpunkt Vorsitzender des gemeindlichen Bauausschusses. Nach der Kommunalwahl im Mai 2018 wurde Rauch ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Bosau. Über die ganze Zeit war die Diplom-Ingenieurin Silvia Viebrock als freiberufliche Planerin der Gemeinde Bosau tätig. Es soll sich auch schon die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein in die Angelegenheit eingeschaltet haben.

Schwere Vorwürfe erhebt der FDP-Gemeindevertreter Holger Marohn gegen Planerin Silvia Viebrock. Er fordert Schadensersatz wegen falscher Beratung, wie es aus dem Baustellenprotokoll hervor gehe. Er fordert außerhalb der Verwaltung eine neutrale Prüfung, in wieweit es Fehler des Ingenieurbüros oder Unterlassungen der Verwaltung gegeben hat. „Sollte sich das herausstellen, wären Schadensersatzansprüche zu prüfen um Schaden von der Gemeinde abzuwenden,“ so Marohn. Er kritisiert zudem, dass die Verwaltung die Politik seit November 2019 in der Sache nicht umfassend informiert habe. Die erste Information sei am 3. März 2020 erfolgt, weil drei Hausanschlüsse erneuert werden mussten. „Das war unsere erste Information und uns wurde verschwiegen, dass die Videountersuchung der Rohre abgebrochen werden musste“, sagte Marohn und sprach von ‚„Herrschaftswissen“ der Verwaltung und möglicherweise eines kleinen Kreises der Politik, die damit „offenbar die Politik dumm halten wollte“. Und weiter: „Wir sind von der Planerin im Ausschuss belogen worden und haben in diesem Fall nicht vom Wissen der Planerin profitiert“, stellte Marohn fest und forderte künftig eine Auftragsvergabe an andere Planer für die Gemeinde Bosau.

Aus planerischer Sicht gab es in Hassendorf vor der Baumaßnahme gar keinen Bürgersteig. „Der muss nämlich mindestens 175 Zentimeter breit sein“, sagte die Diplom-Ingenieurin Silvia Viebrock dem OHA. Für so einen Bürgersteig wäre in Hassendorf umfangreicher Grunderwerb erforderlich gewesen. Nach ihrem Eindruck habe sich die Situation des schmalen Gehweges nach der grundhaften Erneuerung in Hassendorf sogar positiv verändert.

Silvia Viebrock ist seit 30 Jahren externe Planerin der Gemeinde Bosau und war nach ihren eigenen Worten zugleich auch mit dem Ausbau der L 306 in der Ausführungsplanung und der Ausschreibung der seit 1990 geplanten Baumaßnahme beauftragt. Die Gemeinde Bosau sei mehrfach vom LBV.SH aufgefordert worden, sich in Sachen Bürgersteig in Hassendorf zu erklären, erinnert Viebrock. Es sei sogar nachgefragt worden. „Wir wollen nichts machen“, habe die Antwort aus der Gemeindeverwaltung geheißen. „Zu der Zeit von Planung und Abstimmung der anstehenden Baumaßnahme in Hassendorf waren Bürgermeister Mario Schmidt und Mitarbeiter Thomas Hökendorf noch im Amt“, erinnert sich Silvia Viebrock an die Dialoge. Amtsnachfolger Eberhard Rauch sei lediglich bei der Planung der Umleitung und der Verkehrsführung aktiv gewesen.

„Und in Sachen Oberflächenentwässerung in Hassendorf habe ich mir nichts vorzuwerfen“, sagte Silvia Viebrock und verwies auf die jahrzehntelange Planung der L 306. Sie habe die Gemeinde Bosau immer wieder auf die Problematik hingewiesen, aber die Gemeinde habe nichts machen wollen. Zudem sei in Hassendorf ein Eutiner Ingenieur-Büro mit der Betreuung vor Ort und der örtlichen Bauüberwachung vom LBV für die Maßnahme L 306 beauftragt worden.

Bei Baubesprechungen vor Ort in Hassendorf sei Silvia Viebrock gar nicht dabei gewesen. Zum Thema Oberflächenentwässerung hätte sie mit Beteiligten aus der Gemeinde Bosau zusammengesessen. Es sei dabei um die Verlegung eines neuen Rohres für die Oberflächenentwässerung gegangen, das bisher im Durchmesser zu klein gewesen sei. Die Bemessung der neuen Größe dieses Rohres mache eine hydraulische Berechnung erforderlich. Das habe das Eutiner Ingenieurbüro als Auftrag erhalten. Silvia Viebrock selbst sei in der Sache nur noch beratend für den LBV tätig gewesen.

Auch im Amt Großer Plöner See wird fieberhaft an der Aufarbeitung der Vorgänge in Hassendorf gearbeitet. „Die Amtsverwaltung ist für die Kommunalaufsicht und die Gemeinde Bosau mit der Ermittlung und Aufklärung des Sacherhaltes beschäftigt, sagte Verwaltungsleiter Stefan Dockwarder. Und bisher deckten sich seine Erkenntnisse weitestgehende mit denen der Planerin Silvia Viebrock.