Pelzerhaken/Scharbeutz : Die letzten Hunde-Strand-Tage

Vor der Strandkorb-Saison findet noch einmal ein Spiele-Tag für Hunde statt.

06. März 2020, 10:22 Uhr

Pelzerhaken | Bevor wieder die Strandkörbe aus ihrem Winterschlaf geholt und die Strände der Lübecker Bucht mit des Norddeutschen liebsten Möbelstück ausgestattet werden, gibt es noch einmal Hunde-Strand-Spiele. Am 8. März treffen sich zwischen 13 und 14.30 Uhr spielfreudige Hund-Mensch-Teams zum Geräte-Spaß in Pelzerhaken. Am Strandabschnitt nahe der Seebrücke wartet ein bunter Geräteparcours, der sich selbst für ältere oder gehandicapte Hunde hervorragend eignet. Die Geräte stammen vorwiegend aus der Hundesportart „Hoopers Agility“. Statt Sprünge zu absolvieren, können die Hunde hierbei durch ebenerdige Reifen laufen, durch Tunnel rennen oder auch Tonnen umrunden, so dass ein flüssiger Parcourslauf entsteht. Durch das gemeinsame Erarbeiten der Geräte und des Parcours mit ganz vielen Belohnungen werden Hund und Mensch ganz spielerisch ein immer besseres Team. Hundetrainerin Katharina Henf steht beim Geräte-Spaß mit Rat und Tat zur Seite, so dass alle Teilnehmer einen lustigen Workshop-Nachmittag unter Gleichgesinnten erleben können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Zur Belohnung sind bitte Leckerlis oder ein Spielzeug mitzubringen.

Noch bis zum 31. März in Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf und bis zum 30. April in Neustadt, Pelzerhaken und Rettin können Hunde grenzenlos und nach Herzenslust an den weiten Stränden toben und spielen. Und auch danach müssen Hunde und ihre Menschen nicht ganz auf dieses Vergnügen verzichten, denn in der Lübecker Bucht gibt es zwischen Scharbeutz und Rettin sechs ausgewiesene Hundestrände, an denen die Vierbeiner das ganze Jahr hindurch willkommen sind.

