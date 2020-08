Im Eutiner Küchengarten : Die Lebens-Art öffnet heute die Tore

Die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle öffnet von heute bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten.

20. August 2020, 14:00 Uhr

Eutin | Seit der Landesgartenschau gastiert die Lebensart einmal jährlich in Eutin im historischen bauhofareal sowie dem Küchengarten. in diesem besonderen Corona-Jahr wurde der zuerst geplante Termin in den Sommerferien nun auf dieses Wochenende verlegt.

Die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle öffnet von heute bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten – und ist nach all den Veranstaltungsabsagen das erste größere Event in Eutin. Um Wartezeiten zu vermeiden bei begrenzter Besucherzahl auf dem Gelände empfiehlt der Veranstalter, sich vorher online Tickets zu kaufen unter www.lebensart-messe.de. Außerdem gelte die AHA-Regel (Abstand halten, Hygieneregeln befolgen usn Maske tragen) auf dem gesamten Gelände. Bei Beratungsgesprächen, an Ein- und Ausgängen sowie beispielsweise den WC-Anlagen sei der Mund-und-Nasenschutz verpflichtend.

Auf der Lebensart in Eutin präsentieren sich auch in diesem Jahr namhafte und exklusive Aussteller mit ihren Waren. Das Angebot ist dabei vielfältig, sagt Veranstalter Martin Schmidt: Möbel für den Innen- und Außenbereich, Dekorationen, Heim- und Wohntextilien, Lampen, Antiquitäten, Accessoires, Mode, Schmuck, kulinarische Angebote – ein jeder finde hier das Passende. Nur die sonst gern angenommenen Weinproben oder anderer alkoholischer Ausschank kann es unter Corona-Bedingungen nicht geben.

Besonders zu verzeichnen sei laut Veranstalter der Wunsch, es sich diesen Sommer im eigenen Zuhause richtig schön zu machen. „In den eigenen vier Wänden, im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im Schrebergarten abschalten, statt in die Ferne zu reisen, dass ist ein Trend, den wir dieses Jahr verstärkt wahrnehmen,“ sagt Selina Quarshie, die die Lebensart Eutin betreut. Die Messe wisse diesen Wunsch zu erfüllen, denn in den cremeweißen Pagoden der Aussteller werden wetterfeste Gartenmöbel aus Teakholz oder Fiberglas und Relaxliegen bis hin zu praktischen Gartenhelferlein, Mährobotern, Garten- und Astscheren, Grills, Strandkörben, Sonneninseln und Whirlpools angeboten. Dazu komme jede Menge Dekoration – ob modern oder antik, Pflanzen, ob grün oder blühend, bienen- und insektenfreundliche Stauden und Sukkulenten – alles sei zu finden. Für Tierliebhaber hat die Lebensart Eutin eine Überraschung parat, wie Selina Quarshie berichtet. „Ulrike Lutterbeck hält auch in diesem Jahr Haustiere im Bild in Aquarell und Öl fest. Dazu gesellen sich eine Ernährungsberatung für Hunde und Katzen sowie Informationen aus der Tierheilpraxis. Auch Leckereien, wie Kekse, tolles Zubehör wie Hundeaccessoires, -halsbänder oder -tücher und hochwertige Lederartikel, können erworben werden.“ Außerdem können hundegerechte Wohnmobile unter die Lupe genommen werden.

Der Pianist Albrecht Gieseler begleitet die Veranstaltung unter freiem Himmel musikalisch und dem Eutiner Dehoga-Chef Harry Heinsen können Interessierte „über die Schulter“ in den Topf schauen und sich Tipps holen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.