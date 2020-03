Die Kunststoffe sind das Thema

von Michael Kuhr

04. März 2020, 13:00 Uhr

Plön | Beim nächsten Technik-Stammtisch am Donnerstag, dem 12. März, um 17 Uhr in der Kreisvolkshochschule Plön (Krabbe 17) geht es um das Thema: Kunststoffe – Fluch und Segen. Der Vortrag gibt einen Überblick über den Siegeszug der Kunststoffe seit den 1950er Jahren. Heute werde mit Kunststoff bezahlt, Zahnärzte füllten damit die Zähne und Menschen kleideten sich damit ein. Im Flugzeugbau und in der Computertechnik haben sie die Metalle abgelöst. Die Kehrseite der Medaille ist, dass immer mehr Plastikmüll die Böden, die Gewässer und die Meere belastet.