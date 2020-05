Eutin : Die Krise zwingt zur Veränderung

Chance in der Krise: Unternehmensverband und Wirtschaftsvereinigung luden verschiedene Branchen zum Talk.

26. Mai 2020, 13:32 Uhr

Eutin | Die Corona-Krise zwingt alle zur Veränderung. Nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Einzelhändler oder Gastronom leidet so stark wie der andere – aber alle mussten seit März sich und ihre Art des Geschäfttreibens verändern. Und diese Veränderung geht weiter – wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahr. Das trifft auf Kulturbetriebe und die Tourismusbranche gleichermaßen zu. Um in den Dialog mit den Mitgliedern und Interessierten zu treten, hatte die Eutiner Wirtschaftsvereinigung (WVE) und der Unternehmensverband Nord am Montagabend zum Talk „Chancen in der Krise“ eingeladen.

Knapp 50 Zuhörer, die meisten Mitglieder der Einladenden, sowie Vertreter der Kommunalpolitik, waren in den eher ungewöhnlichen Veranstaltungsort, die Halle des Zeltverleihers Thomas Rönnfeldt, gekommen. Wetterunabhängig und ausreichend Platz zwischen den Stühlen waren wichtige Faktoren, um eine der ersten Veranstaltung nach dem Corona-Lockdown machen zu können.

Nicht jeder verliert in der Krise

Es ging um Verlierer, Gewinner und Krisenerfahrene. Einzelhändler Tim-Phillip Dreyer von Piconaja-Men lebe von den Urlaubern, die derzeit noch nicht in der Stadt unterwegs seien. Er habe zwar auch während der Schließung online gut verkauft, dies fange aber bei weitem nicht auf, was sonst an Umsatz eigentlich im stationären Handel in der Königstraße gemacht würde. Januar bis März seien die klassischen Durststrecken. Doch anstelle eines guten Ostergeschäftes, gab es die Corona-Krise und damit verbundene finanzielle Verluste. „Seitdem wir wieder aufhaben, ist das Verständnis und die Kulanz derer, die die Kollektionen bezahlt haben wollen, deutlich geringer“, sagt Dreyer. WVE-Vorstandskollege Stefan Dose stellte sich selbst als den „Buhmann“ der Runde vor, denn dem Handwerk sei es in der Krisenzeit nicht schlecht ergangen. Öffentliche Aufträge wie bei der Rettbergkaserne seien weitergelaufen, auch auf anderen Baustellen habe man weitr arbeiten können. „Nur die ein oder andere Badsanierung wird von manchen nach hinten geschoben, weil die Kunden noch nicht wissen, was finanziell durch Corona noch auf sie zu kommt“, berichtet Dose.

Friedrich Struck, dessen Frau Karin im Rosengarten das gleichnamige Geschäft betreibt, beschrieb wie Dreyer eine einschneidende Zeit, dankte aber den Stammkunden, die seit Jahren und auch in Krisen die Treue hielten.

Krisenerprobt zeigte sich Ulrich Stutschies, Chef von Eutiner Zahntechnik GmbH mit mehr als 200 Mitarbeitern. Er berichtete davon, dass er als Zahntechniker immer wieder Krisen aushalten musste – aufgrund von politischen Entscheidungen – und er wisse aus Erfahrung: „Es geht immer weiter, man muss nur durchhalten und dafür Kapital für drei Monate ansparen“. Alle fünf bis zehn Jahre habe seine Branche eine Krise, weil Politik Änderung in der Kostenbezuschussung entscheidet – Anfang der 2000 habe er acht Monate keine Arbeit gehabt. Er sei zufrieden, wenn er dieses Jahr mit einer schwarzen Null abschließe.

Auch Dr. Dirk Steinwärder von Rosenrot Naturkosmetik konnte berichten, nicht existenzbedroht zu sein. Er merke aber, dass die Laufkundschaft in den gut 400 Unternehmen, die er mit plastikfreier und verpackungsarmer Naturkosmetik beliefere, fehle und die Menschen sich auf elementare Dinge beim Einkauf beschränkten. Sein Vorhaben, sich am Standort Eutin zu vergrößern, sei nun etwas geschoben auf das nächste Jahr, aber keinesfalls aufgehoben.

Tourismus wirbt am Juni mit „der perfekte Tag in Eutin“

Einen Wandel erlebt auch die Tourismusbranche – an den Küsten wie im Binnenland. Kundenströme lassen sich nicht lenken, die Menschen machten das, worauf sie Lust haben, wusste Michael Keller, Chef der Eutin GmbH zu berichten. „Wir wollen ab ersten Juni mit attraktiven Attributen auf den Markt gehen und den ‚perfekten Tag in Eutin‘ bewerben. Wir wollen zeigen, was Eutin zu bieten hat, was im Bereich Kultur, Shopping und Gastronomie auf die Gäste wartet.“ Auch werde die Digitalisierung im Bereich Tourismus vorangetrieben und gemeinsam mit der WVE durch die Gutschein-Aktion Kapital in der Stadt behalten. „Kauft lokal und nicht im Online-Handel“ lautet der Aufruf der Wirtschaftsvereinigung an die Kunden.

Gastronomen zwischen Verunsicherung und Unverständnis der Gäste

Um Kundenbindung ging es auch Eutiner Gastronomen, wie Alexander Hedegger, der einen Abholservice eingerichtet hat, um bei den Menschen in Erinnerung zu bleiben. Nun, da auch seine Türen wieder öffnen, habe er weniger mit Verunsicherung als mit Unverständnis der Gäste zu kämpfen. Für Geburtstagsfeiern würden Tische bestellt, „aber sechs Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten kann ich nicht an eine Tafel setzen“. Er verbringe ebenso wie sein Personal viel Zeit mit Erklärungen. „Ich bin am Ende derjenige der haftet und zahlen muss“, bittet er um Verständnis.

Eutins derzeit einzige Hotelinhaberin wirbt für mehr gemeinsames Handeln

Für mehr Gemeinsamkeit warb Ruth Herrnberger von der Alten Straßenmeisterei. Mit ihren 14 Appartements plus Schwedenhaus habe sie 40 Betten zu bieten, das sei für eine Stadt in der Größe Eutins schon gut. Durch die Corona-Auflagen sei die Bettenzahl halbiert. Bis zum 18.Mai sei sie ausgebucht gewesen von Monteuren, Handwerkern und Ärzten. „Nun, wo alle aufhaben, ist es wieder schwieriger und es kommen immer noch täglich Stornierungen, weil die Touristen Angst haben. Wir müssen dafür gemeinsam werben, dass es in der Holsteinischen Schweiz mit Abstand am schönsten und sichersten ist“, appellierte sie. Sie habe den Restaurantbetrieb eingeschränkt, informiere ihre Übernachtungsgäste aber über die Gastronomen der Stadt und deren Angebote. Zum Glück seien aber nicht alle ängstlich, so Herrenberger, die sich derzeit über betagtere Stammgäste freue, die sich bei ihr sicher und wohl fühlten.

Eutiner Festspiele planen auch für 2021 mit Exit-Strategie und sind dankbar für Vertrauen der Besucher

Als herben Schlag bezeichnete Landrat Reinhard Sager die Absage der Festspielsaison und er lobte die Besonnenheit von Geschäftsführer Falk Herzog, der anklingen ließ, auch für 2021 eine Exit-Strategie zu entwickeln. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgehen, dass die Pandemie im Griff ist oder ein Impfstoff vorhanden“, so Herzog. Er zeigte sich erfreut darüber, dass zahlreiche Gäste die bereits gekauften Tickets in Gutscheine wandeln, ein Teil sogar den Betrag spendeten – „das ist ein großer Vertrauensbeweis“. Er arbeite mit seinem Team an der Saison 2021 – „aber aus heutiger Sicht mit einer Exit-Strategie. Das heißt, Kosten so spät wie möglich auszulösen“.

Sager: „Wirtschaftsinteressen können nicht an erster Stelle stehen“

Landrat Reinhard Sager appellierte, dass alle Lockerungen nur im Einklang mit der Gesundheit und den Infektionszahlen zu treffen seien und nicht die Wirtschaftsinteressen an erster Stelle stehen können. Den zahlreichen Maßnahmen und dem besonnenen Verhalten der Bürger sei es zu verdanken, dass im Kreis Ostholstein keiner an Covid-19 gestorben und von 68 Infizierten 67 schon wieder genesen seien.