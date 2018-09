Die Kraft der wilden Wurzeln

von Alexander Steenbeck

06. September 2018, 13:45 Uhr

Barbara Nehring bietet am Sonnabend, 15. September, von 14 bis 17.30 Uhr im Wallmuseum in einem Wildkräuterseminar „Wilde Wurzeln – und was man daraus machen kann“ Interessierten Einblick in die Kraft der ursprünglichen Wurzeln.

Die Kraft der Wurzeln sei um ein Vielfaches stärker als jedes Kraut, „wenn sie zum richtigen Zeitpunkt gegraben wird“, sagt Nehring. Sie könne medizinisch, als Zutat für herbstlich-winterliche Gerichte und in der Kosmetik verwendet werden.

Nach einem Kräuter-Wurzel-Spaziergang im Gelände des Museums werden ein Baldrianwein aus frischen Wurzeln und eine erdige heilsame Wurzelsalbe hergestellt. Die Teilnahme an diesem Seminar kostet 20 Euro inklusive Material, Rezepten und Leckereien. Anmeldung im Museumsbüro per Telefon (04361/623142) oder per E-Mail (info @oldenburger-wall.de).