Plön / Preetz : Die Kirche organisiert sich neu

Der Kirchenkreis Plön-Segeberg stößt frühzeitig einen Umstrukturierungsprozess an, um sich gut für die Zukunft aufzustellen

von Michael Kuhr

24. September 2018, 14:43 Uhr

„Prozess Kirchenkreis 2030“ lautete das Schwerpunktthema mit dem sich die Mitglieder der 2. Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg bei ihrer dritten Tagung beschäftigten. Aufgrund einer bevorstehenden Pensionierungswelle und eines prognostizierten Nachwuchsmangels im Pfarrberuf wird es nach Berechnungen der Nordkirche bis zum Jahr 2030 ein Drittel weniger Pastoren in der Landeskirche geben.

Die Pröpste, Dr. Daniel Havemann (Propstei Segeberg) und Erich Faehling (Propstei Plön) stimmten die Synodalen auf künftige Herausforderungen, vor allem aber auch auf die daraus resultierenden Chancen des bereits jetzt im Kirchenkreis angestoßenen Umstrukturierungsprozesses ein. So gebe die Nordkirche den Kirchenkreisen eine Obergrenze für die Anzahl der einzustellenden Pastoren vor. Dabei solle eine möglichst große personelle Verteilungsgerechtigkeit erreicht werden. „Für unseren Kirchenkreis bedeutet das nach aktuellen Berechnungen konkret, dass wir bis 2030 statt derzeit 67 Pfarrstellen etwa 44 haben werden“, erläuterte Propst Erich Faehling. Der Kirchenkreis wolle deshalb mit den Kirchengemeinden frühzeitig in einen gemeinsamen Prozess starten. „Wichtig ist uns, dass dies zu einem Zeitpunkt geschieht, zu dem wir viele aktive Handlungsoptionen haben“, so Faehling. Ziel sei es, die Qualität der Arbeit trotz quantitativen Rückgangs zu erhalten.

Zu diesem Zweck plant der Kirchenkreis sein Gebiet in sogenannte Kirchspiele einzuteilen. „Darunter verstehen wir konkrete regionale Handlungsräume, in denen mehrere Kirchengemeinden inhaltlich und organisatorisch zusammenarbeiten“, erklärte Propst Dr. Daniel Havemann. Der Synode wurden erste Vorschläge als Diskussionegrundlage für elf Kirchspieleinheiten vorgelegt. Die finale Zusammensetzung werde von den Kirchengemeinden diskutiert.

Generell sei am Prozess „Kirchenkreis 2030“ die großen Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Kirchengemeinden gewünscht und in ihrer Freiheit bemerkenswert, betonten beide Pröpste. „Wichtige Entscheidungen sollen nicht von oben nach unten weitergeben, sondern gemeinsam angegangen werden“, so Havemann. Die Kirchengemeinden seien aufgerufen, im Rahmen ihrer jeweiligen Kirchspiele die veränderten Bedingungen kreativ und eigenverantwortlich mit Leben zu füllen. „Hierbei sollen gezielt auch Menschen und Organisationen in den Blick genommen werden, die sich den kommunalen Raum mit der Kirche teilen“, führte Havemann aus. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, Kirche neu zu denken.“

Der Prozess war durch eine Konzeptgruppe monatelange vorbereitet worden. Die Pläne des Kirchenkreises werden jetzt in den Kirchengemeinden ausgiebig diskutiert. In ihrer Novembersitzung wird die Synode dann beschließen, ob der Prozess wie geplant startet. In den Monaten danach sollen die künftigen Kirchspiele konkret festgelegt werden. Insgesamt soll der Prozess „Kirchenkreis 2030“ im Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Daneben standen in der Synode wichtige Wahlen an. So bestimmte der Kirchenkreis, wen er als Mitglieder zur Landessynode der Nordkirche senden wird. Gewählt wurden Christine Böttger (Rethwisch), Ulrike Hillmann (Flintbek), Pastorin Rebecca Lenz (Bad Segeberg), Dr. Werner Lüpping (Propsteierhagen), Prof. Dr. Mathias Nebendahl (Schönberg), Pastor Steffen Paar (Sülfeld), Volker Wende (Preetz) und Tobias Wendorf (Rohlstorf). In den neugebildeten Umweltausschuss des Kirchenkreises wählten die Synodalen Martina Hoffmann (Bad Segeberg), Bettina Gräfin Kerssenbrock (Bad Oldesloe), Pastor Alf Kristoffersen (Wahlstedt), Dr. Werner Lüpping (Propsteierhagen), Julian Mallek (Preetz) und Jürgen Plischke (Preetz). Nachgewählt in den Bildungsausschuss wurde Antje Micheel-Sprenger (Reinfeld).