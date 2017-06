Die Juni-Touren des Wandervereins

Der Wanderverein Ostholstein lädt auch im Juni wieder zu geführten Wanderungen ein. Am Pfingstmontag, (5. Juni) fährt der Verein zum Wandern nach Heiligenhafen. Dort geht es um den Binnensee herum und zu den Salzwiesen des Steinwarders. An diesem Tag wird nur eine Wanderung angeboten.

Am 25. Juni ist wieder die beliebte Wanderung zum „Strezerberg“ im Programm. Dafür geht es nach Giekau. Diese Wanderung führt über Ölböhm auf den Strezerberg. Der Strezerberg ist mit 130 Metern die zweithöchste Erhebung in Schleswig-Holstein. Von dort geht es weiter zum „Grundlosen See“ und über Fresendorf zurück nach Giekau. Die Wanderungen sind zwischen 8,5 und 11 km lang. Bei allen Wanderungen sind Gäste willkommen. Treffpunkt ist immer um 11 Uhr in Eutin der „Berliner Platz“. Mehr Informationen gibt es im Internet.

www.wanderverein-ostholstein.de

von Achim Krauskopf

erstellt am 01.Jun.2017 | 14:33 Uhr