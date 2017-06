Die Johanniter bauen eine neue Kita Plön

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

Der Johanniter-Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West will in Plön eine neue Kindertagesstätte (Kita) bauen. Das bestätigte Plöns Bürgermeister Lars Winter auf OHA-Anfrage. Es soll Platz für erst einmal 30 Kinder geschaffen werden.

Die Johanniter sind einer von zusammen fünf Interessierten, die in Plön eine neue Kita bauen und nach OHA-Informationen auch betreiben wollten. Sie erhielten kürzlich in dem städtischen Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten den Zuschlag. „Es waren alles gute Konzepte“, lobte Lars Winter die Angebote.

Geplant ist eine zweizügige Kita in einem modularen Bausystem. Danach könnte an die beiden bestehenden Gruppen noch eine dritte Gruppe angegliedert werden. Platz soll zunächst für zehn Kinder unter drei Jahren und für 20 Kinder über drei Jahren in der neuen Kita geschaffen werden.

„Wir müssen jetzt eine Vertragsform finden“, zeigte sich Lars Winter mit der Entscheidung für die Johanniter zufrieden. Die Kita solle am 1. August 2018 ihren Betrieb aufnehmen. Ein Bauantrag sei bereits in Arbeit, Gespräche wegen nötiger Zuschüsse würden geführt.

Unklar ist indes der Ort, wo die neue Kindertagesstätte gebaut werden soll. Favorisiert wird ein städtisches Grundstück hinter der Schiffsthalaula mit einem alten Obstbaumbestand. Darüber sollte gestern Abend auch der Ausschuss für Stadtentwicklung hinter verschlossenen Türen befinden. Alternative wäre in der Verlängerung des Förderzentrums Richtung Trammer See. Doch das Grundstück gehört dem Schulverband.

von Michael Kuhr

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:52 Uhr