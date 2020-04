Pegel normalisieren sich : Die Hochwasserlage entspannt sich an den Seen

Ein offensichtlich heftiger Wasserabfluss aus dem Großen Plöner See hat an der Sohlgleite Spitzenort Schäden angerichtet.

von Michael Kuhr

02. April 2020, 13:55 Uhr

Plön | Die reizvolle Lage der Städte und Gemeinden in der an Seen so reichen Holsteinischen Schweiz hat auch ihre Tücken. Besonders in der an Niederschlägen reichen Jahreszeit ist oft mit Hochwasser an den Ufern der Seen und der Schwentine zu rechnen. So auch wieder im März in Malente (der OHA berichtete) und Plön. Mittlerweile jedoch haben sich die Pegel wieder normalisiert und die Schäden durch die Unterspülungen der Ufer werden nun sichtbar.

Dabei gibt es ganz unterschiedliche Theorien, wie es zu dem Hochwasser kommt. Klar ist, dass in der am Bungsberg entspringenden Schwentine das Oberflächenwasser der sie umgebenden Felder bis in die Kieler Förde transportiert wird. Das erste Sammelbecken ist nach dem Kasseedorfer Mühlenteich, dem Stendorfer See und der Sibbersdorfer See der Große Eutiner See, der Anfang März einen hohen Wasserstand von 2682 Zentimeter bei 2669 Zentimeter Mittlerem Hochwasser aufwies. Aktuell lag der Wasserstand gestern bei 2669 Zentimeter und geht weiterhin deutlich zurück.

Der Kellersee hatte Anfang März einen Stand von 2467 Zentimeter Hochwasser bei 2457 Zentimeter Mittlerem Hochwasser und gestern aktuell 2434 Zentimeter. Dann kommt die Enge der Schwentine durch Malente an augenscheinlich immer größer werdenden Grundstücken vorbei durch die Gremsmühle in den Dieksee, der Anfang März 2254 Zentimeter Wasserstand bei 2236 Zentimeter Mittlerem Hochwasser und einem aktuellen Wasserstand von gestern 2232 Zentimetern hatte.

Über die Sohlgleite an der Ölmühle geht es in den Großen Plöner See. Der hatte mit 2132 Zentimeter bei 2120 Mittlerem Hochwasser einen hohen Stand. Aktuell liegt er mit gestern 2115 Zentimeter über Normal Null. Ideal, so Fachleute ist ein Wasserstand von 2080 Zentimeter im Großen Plöner See – so jedenfalls die Daten der letzten Absenkung des Sees zum Betrieb des Motorbootes „Holsteinische Schweiz“ 1979. Und die Schwentine hatte in Richtung Preetz Anfang März einen beachtlichen Wasserstand von 252 Zentimeter bei 213 Zentimeter Mittlerem Wasserstand. Aktuell lag die Schwentine in diesem Bereich gestern bei 218 Zentimeter – Tendenz sinkend.

Es gibt nun verschiedene Annahmen, warum es im Bereich Plön zu Überschwemmungen kommt. Die einen sagen, dass Plön das Wasser aus dem Großen Plöner See in Richtung Preetz dosiert ableiten muss, damit ein nur geringer Höhenunterschied der Schwentine zwischen Plön und Preetz von nur 41 Zentimetern überwunden werden kann.

Andere vermuten, dass der Abfluss der Schwentine aus dem Großen Plöner See behindert wird – durch falsche Bedienung der Fischbauchklappe am Bootshafen und fehlender Reinigung, die den Durchfluss der Schwentine deutlich erschwert. Vor allen Dingen am Einfluss der Hintersten Wache soll sich viel Astwerk aufgebaut haben und den Abfluss des Wassers in den Kleinen Eutiner See verhindern. Das scheint in der Verantwortung des Gewässerunterhaltungsverbandes Schwentine zu sein.

Für die Reinigung der Schwentine ist die Stadt Plön verantwortlich, bestätigte Stadtsprecher Frank Neufeind. Die Stadt Plön sei zuständig für die Reinigung der Abflüsse im Bereich der Sohlgleite Spitzenort, der Kunst-au und am Bootshafen (Stadtschwentine). Der Baubetriebshof überprüfe und reinige die Bauwerke. „Die Reinigung kann am besten bei niedrigen Wasserständen erfolgen“, erklärte Frank Neufeind. Bei hohen Wasserständen sei es – bedingt durch die höhere Wassertiefe an den Bauwerken und durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit – deutlich schwieriger. „Gerade in Zeiten, in denen die Wasserstände sehr hoch sind, muss natürlich besonders dafür Sorge getragen werden, dass der Abfluss aus dem Großen Plöner See bestmöglich funktionieren kann“, fügte Frank Neufeind hinzu.

In Plön will man offenbar nicht tatenlos dem steigenden Wasserstand zuschauen. Plöns Umweltbeauftragter Achim Kuhnt schlägt aufgrund der vielen Schäden an den Grundstücken und die Unterspülungen an den Ufern die Gründung einer Arbeitsgruppe vor. Die Ergebnisse der Arbeit sollten dann auch öffentlich gemacht werden. Diesem Vorschlag schließt sich auch Bürgermeister Lars Winter an. Nur er möchte den Kreis noch größer ziehen und von Eutin über Malente bis hin nach Preetz alle am Fluss der Schwentine Interessierten involvieren.

Mit dem Browser ruft man die Internet-Seite www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php auf. Unter Themenauswahl auf der linken Seite klickt man auf „Wasser“ und in das sich dann öffnende Fenster auf „Flüsse und Bäche“. In der wieder geöffneten Spalte macht man in dem leeren Kästchen links vor „Hydrologische Pegel“ einen Haken und klickt auf das kleine „i“ gleich daneben. Das „i“ wird rot. Jetzt wechselte man mit dem Coursor auf die Landkarte und klickt mit dem Pfeil auf das Gebiet, wo man die Pegel einsehen möchte. Die schwarzen Punkte signalisieren digital ablesbare Pegel. Mit weiteren Klicks auf die Karte kann man die Darstellung vergrößern. Um einen gewünschten Pegel abzulesen, muss man unter der Leiste „Abfragen“ über der Landkarte auf das „i“ drücken und dann wieder auf den gewünschten Pegel. Es springt eine Grafik auf, die die gewünschten Angaben liefert. Man den Pegel über einen längeren Zeitraum ablesen: auf dieser Grafik einfach auf „Download/Grafik“ klicken. Mit weiteren Klicks kann man auch andere Zeiträume teilweise schon ab 1969 abfragen. Hintergrund





Pegelstände im Internet abrufen