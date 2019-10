Die Handwerkskammern ehren die Landesbesten

von Achim Krauskopf

21. Oktober 2019, 14:15 Uhr

Plön/Eutin | „Die Karriereleiter ist schon angelehnt. Sie müssen Sie nur noch besteigen,“ stellte Jörn Arp, Präsident der Handwerkskammer Flensburg, am Sonnabend in Husum fest. Der Hinweis richtete sich an 54 junge Leute, die von beiden Handwerkskammern des Landes als Landessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks ausgezeichnet wurden.

Kammerpräsident Jörn Arp bescheinigte den 21 Frauen und 33 Männern „ausgezeichnete Perspektiven“ im Handwerk. Arp weiter: „So etwas kann man natürlich immer leicht behaupten. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selbst diesen Weg gegangen, von der Zimmerer-Lehre über die Meisterprüfung bis hin zur nachfolgenden Selbständigkeit. Und ich habe keinen dieser Schritte auch nur im Ansatz bereut.“

Die 54 Landessieger seien nicht nur Innungsbeste gewesen, sondern hätten sich zum Großteil noch ein zweites Mal in den landesweiten Vergleichswettkämpfen ihres Gewerkes beweisen müssen. Die große Hoffnung im Handwerk ruhe auf leistungsstarkem Nachwuchs. Und den Landesbesten könne vermutlich unterstellt werden, dass sie Spaß und Freude an ihrem Beruf entwickelt und vielleicht sogar etwas wie Berufung verspürt hätten. „Sonst wäre diese Leistung nicht möglich gewesen.“

Die 54 im Messe- und Congresszentrum Husum geehrten Landesbesten kommen aus allen Teilen Schleswig-Holsteins. Vier haben ihre Lehre bei Betrieben im Kreis Plön absolviert, drei in Betrieben im Kreis Ostholstein.

Aus dem Kreis Plön kommen folgende Sieger: Nele Jensen (Beruf Bestattungsfachkraft, Lehrbetrieb Bestattungen Dall in Schönkirchen), Kjell Wulf (Elektroniker, Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik, Vater KNS energy GmbH, Schwentinental), Pia Stender (Friseurin, Friseurmeisterin Yvonne Schulz, Selent) und Lucas Boller (Orthopädietechnik-Mechaniker, Sanitätshaus am Löwen, Preetz). Aus dem Kreis Ostholstein kommen Maximilian Kröger (Glaser, Fachrichtung Verglasung und Glasbau, Glasermeister Oliver Nowitzki, Ratekau), Jette Marie Brunck (Segelmacherin, Detlef Jensen, Sierksdorf) und David Unger (Straßenbauer, Reimers Bau, Fehmarn).